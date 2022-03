ATP Masters Miami: Andy Murray steht vor einer Premiere

Andy Murray wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami erstmals im Hard Rock Stadium aufschlagen. Seine zweite Erfolge bei diesem Event hat der Schotte weiland in Key Biscayne gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2022, 12:24 Uhr

© Getty Images Andy Murray spielt heute erstmals im Hard Rock Stadium

Die Crux nach einem Rückfall in der ATP-Weltrangliste ist ja, dass schon früh grandiose Gegner warten, auf die man in früheren, besseren Zeiten erst im Halbfinale oder im Endspiel getroffen wäre. Wenn Andy Murray heute also zum Auftakt der Night Session beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami das Hard Rock Stadium betreten wird (ab 0 Uhr MEZ live bei Sky), dann in der Gewissheit, dass im Fall eines Erfolges als nächster Kontrahent Daniil Medvedev wartet.

Aber: es hilft ja nix. Murray muss nehmen, was kommt. Und da ist Delbonis ein Mann, mit dem nicht zu spaßen ist. Die beiden haben erste einmal gegeneinander gespielt, 2016 in Indian Wells hatte der Argentinier im Tiebreak des dritten Satzes die Oberhand behalten. Was übrigens ein guter Indikator für den Verlauf des heutigen Matches sein könnte: Denn wenn Andy Murray eines nicht (mehr) macht, dann ist es, seine Gegner vom Court zu schießen. Andererseits wehrt sich Murray gegen Kontrahenten, die in etwa in seiner Spielstärke auftreten, auch immer bis zum letzten Ball.

Murray wieder in den Top 100

2016 war übrigens auch das letzte Jahr, in dem Murray am 1000er in Florida teilgenommen hat. Seit 2019 tritt der Wanderzirkus nun in Miami auf, Murray war seitdem aus verschiedenen Gründen verhindert. Die Saison 2022 hat sich für den zweimaligen Goldmedaillen-Gewinner bei Olympia gar nicht schlecht angelassen, unter anderem mit dem Finaleinzug in Sydney, wo Murray gegen Aslan Karatsev verlor. Neun Siege bei sieben Niederlagen, das hat den Routinier wieder auf Position 85 in den ATP-Charts gebracht. In Regionen also, wo er bald keine Wildcards mehr für einen Startplatz benötigen wird. In Miami haben die Veranstalter Murray gerne mit einer bedacht.

Murray beschließt am Donnerstag übrigens einen britischen Doppel-Auftritt im großen Stadion. Vor seiner Partie ist jene von Emma Raducanu, der US-Open-Siegerin von 2022 angesetzt. eröffnet wird die Session übrigens von Sebastian Korda, einem Lokalmatador. Der hat zuletzt in Indian Wells Rafael Nadal fast schon in die Knie gezwungen gehabt - bevor der Spanier doch noch ein episches Comeback ausgepackt hat.

