ATP Masters Miami: Berrettini muss sich Murray geschlagen geben

Andy Murray hat das heiß erwartete Duell mit Matteo Berrettini in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami in drei Sätzen für sich entschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2024, 23:26 Uhr

© Getty Images Für Matteo Berrettini geht es auf Sand weiter

Beim Stand von 6:4 und 2:5 aus Sicht von Matteo Berrettini sah es so aus, als müsste der Italiener sein Match gegen Andy Murray aufgeben. Denn Berrettini wurde von einem Schwindelanfall heimgesucht, musste vom Turnierarzt kurz behandelt werden. Erstaunlicherweise ging die Partie aber weiter. Und am Ende war es Murray, der mit 4:6, 6:3 und 6:4 nach 2:48 Stunden Spielzeit in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami einzog. Dort geht es gegen den Argentinier Tomas Etcheverry.

Für Berrettini war es erst der zweite Turnier-Einsatz nach halbjähriger Verletzungspause. Vergangene Woche hatte er beim stark besetzten Challenger in Phoenix sein Comeback gegeben, war dort erst im Endspiel an Nuno Borges gescheitert. Der Portugiese schied übrigens fast zeitgleich mit Berrettini gegen Thiago Seyboth Wild aus. Für Matteo Berrettini geht es auf Sand weiter. Die deutschen Tennisfans dürfen sich auf den Auftritt des Römers in München freuen.

In einem weiteren Nachmittagsmatch konnte sich Tomas Machac gegen den erst 16-jährigen US-Amerikaner Darwin Blanch in zwei Sätzen behaupten. Machac muss nun gegen Andrey Rublev ran.

Ein rein italienisches Duell hat Andrea Vavassori klar gemacht: Nach dem 6:2 und 6:2 gegen Pedro Cachin spielt Vavassori in Runde zwei gegen Jannik Sinner.

Hier das Einzel-Tableau in Miami