ATP Masters Miami: Bolelli und Vavassori endlich 1000er-reif

Simone Bolelli und Andrea Vavassori haben gestern ihren ersten Titel bei einem ATP-Masters-1000-Turnier gefeiert. Endlich, möchte man sagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.03.2026, 08:06 Uhr

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© Getty Images Simone Bolelli und Andrea Vavassori mit ihrem größten gemeinsamen Pokal

72 Minuten hat es dann nur gedauert, aber die waren es für Simone Bolelli und Andrea Vavassori allemal wert. Denn mit dem erstaunlich eindeutigen 6:4 und 6.2 gegen Harri Heliovaara und Henry Patten konnten die beiden Italiener ihren ersten Titel bei einem 1000er-Event überhaupt holen.

Was eigentlich erstaunlich ist: Denn Bolelli und Vavassori spielen nicht nur seit ein paar Jahren konstant in der Weltspitze mit, sondern waren ja auch schon bei Grand-Slam-Turnieren erfolgreich - wenn auch nicht gemeinsam. Bolelli hat mit dem großen Fabio Fognini ja 2015 das Doppel bei den Australian Open gewonnen. Und Andrea Vavassori hat an der Seite von Sara Errani die letzten beiden Ausgaben der US Open gewonnen. Im gemischten Doppel.

Dennoch war dieses Finale so etwas wie die Rückkehr zur Normalität im Paarlauf-Business. Denn in Indian Wells waren ja zwei Außenseiter-Paare im Endspiel gestanden: die Champions Manuel Guinard und Guido Andreozzi auf der einen, die beiden Cousins Valentin Vacherot und Arthur Rinderknech auf der anderen Seite.