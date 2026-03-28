ATP Challenger Neapel: Daniel Altmaier greift nach dem Titel

Daniel Altmaier hat seine Wildcard beim Challenger-125-Turnier in Neapel bestens genutzt und das Finale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.03.2026, 17:56 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier steht im Finale

Daniel Altmaiers Plan, auf Challenger-Ebene Selbstvertrauen zu tanken, ist bisher voll aufgegangen. Der topgesetzte Deutsche, der auf höchster Turnierebene im Jahr 2026 in acht Matches noch keinen einzigen Satz gewann, hat am Samstag in Neapel durch einen 6:2, 2:6 und 6:1-Erfolg über den italienischen Qualifikanten Federico Bondioli das Finale erreicht.

Im Endspiel bekommt es Altmaier, der in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Bukarest aufschlägt, mit dem Serben Hamad Medjedovic zu tun.

Neben Altmaier spielt am Sonntag mit Tom Gentzsch in Split ein weiterer Deutscher um einen Challenger-Titel.

Das Einzel-Tableau in Neapel