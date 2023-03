ATP Masters Miami: Daniil Medvedev gewinnt die Late Night Show

Daniil Medvedev hat mit einem ungefährdeten Sieg gegen Quentin Halys das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami erreicht. Dort trifft der Russe auf einen Überraschungsmann.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.03.2023, 07:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev am späten Dienstagabend in Miami

Der Regen hat das Programm am späteren Dienstag ordentlich durcheinander gewirbelt, was für Daniil Medvedev und Quentin Halys bedeutete, dass sie ihr Achtelfinal-Match erst nach Mitternacht in Antriff nehmen konnte. Wer mochte es Medvedev da verdenken, dass er den wenigen verbliebenen Zuschauern nur ein kurzes Vergnügen gönnte, glatt mit 6:3 und 6:2 gewann? Medvedev hat viel gspielt in den vergangenen Wochen, seine Siegesserie wurde erst im Endspiel von indian Wells von Carlos Alcaraz gestoppt. Davor hatte der US-Open-Champion von 2021 die Turnier in Rotterdam, Doha und Dubai gewonnen.

Mit WOW könnt ihr das gesamte Masters-Turnier in Miami live verfolgen. Erlebt Spitzen-Tennis exklusiv und streamt die #1 für besten Live-Sport ab 19,99€ monatlich! Sichert euch jetzt das Angebot und spart 33%!

Im Viertelfinale von Miami bekommt es Daniil Medvedev nun mit einem Überraschungsmann zu tun: Denn Christopher Eubanks, der sich über die Qualifikation in das Hauptfeld kämpfen musste, gewann gegen Adrian Mannarino mit 7:6 (2) und 7:6 (5).

Auch Sinner und Alcaraz im Viertelfinale

Ebenfalls weiter ist Francisco Cerundolo, der vor Jahresfrist überraschend die Vorschlussrunde in Miami erreicht hatte. Der Argentinier, in Runde drei Sieger gegen Félix Auger-Aliassime, schafft gegen Lorenzo Sonego ein beachtliches Comeback, gewann mit 3:6, 6:3 und 6:2. Cerundolo trifft nun auf Karen Khachanov, der gegen Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen erfolgreich blieb.

In der oberen Hälfte des Tableaus treffen im Viertelfinale Carlos Alcaraz und Taylor Fritz bzw. Jannik Sinner und Emil Ruusuvuori aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau in Miami