ATP Masters Miami: Daniil Medvedev sicher im Achtelfinale

Der aktuelle Weltranglistenzweite Daniil Medvedev hat sicher das Achtelfinale beim ATP-Masters-1000-Event erreicht. Der Russe gab sich gegen Pedro Martinez keine Blöße.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 21:05 Uhr

Daniil Medvedev hat in Miami sicher das Achtelfinale erreicht

Daniil Medvedev hat in Miami augenscheinlich eine Mission: Und zwar in der Weltrangliste wieder den Platz an der Sonne zurückzuerobern. Aus gutem Grund: Der Russe hat es an der Ostküste in eigener Hand, könnte mit einem Einzug in die Vorschlussrunde wieder zurück an Platz eins der ATP-Charts kehren. Jenen Platz, den der Russe erst vor wenigen Tagen wieder an Novak Djokovic abtreten musste.

Diesem Ziel kam der Russe am Montagnachmittag in Miami (Ortszeit) einen Schritt näher, im Drittrundenduell mit dem Spanier Pedro Martinez gab sich Medvedev zu keinem Zeitpunkt jedwede Blöße und löste schließlich mit 6:3 und 6:4 sein Ticket fürs Achtelfinale, in dem es nun gegenJenson Brooksby geht, der Roberto Bautista Agut in drei Sätzen besiegen konnte. Der US-Amerikaner war in Durchgang drei bereits mit 0:4 zurückgelegen, drehte das Spiel jedoch mit gleich sechs Spielgewinnen in Serie.

Damit fehlen Medvedev nur noch zwei Siege um einen neuerlichen Vorstoß auf die Nummer-eins-Position in der ATP-Weltrangliste. Besiegt der Russe Brooksby oder Bautista Agut im Achtelfinale, so könnten Lloyd Harris oder Hubert Hurkacz warten. Der Pole hat die 2021er-Ausgabe des ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells gewinnen können. Im Sechzehntelfinale in diesem Jahr behielt "Hubi" gegen Aslan Karatsev in drei Sätzen die Oberhand.

