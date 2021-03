ATP Masters Miami: Deutscher Großkampftag - Zverev, Struff, Hanfmann im Einsatz

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami kommen heute drei deutsche Spieler zum Einsatz: Besondere Aufmerksamkeit genießt dabei sicherlich Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2021, 17:14 Uhr

Zverev hat in Miami am Donnerstag schon einen Sieg gefeiert: An der Seite von Tim Pütz gewann die deutsche Nummer eins gegen das favorisierte Doppel Marcel Granollers und Horacio Zeballos erstaunlich problemlos mit 6:2 und 6:4. Wie überhaupt die Einzel-Spezialisten im Paarlauf gut abgeschnitten haben: Félix Auger-Aliassime und Hubert Hurkacz bezwangen die belgischen Spezialisten Sander Gille und Joran Vliegen ebenso sicher wie Andrey Rublev und Karen Khachanov Wesley Koolhof und Lukasz Kubot.

Der erste Auftritt von Alexander Zverev wird sich auf Court 1 zutragen, das Match des gebürtigen Hamburgers gegen Emil Ruusuvuori ist als viertes nach 16 Uhr MEZ (live bei Sky) angesetzt. Ruusuvuori hatte in Runde eins hart zu kämpfen, konnte sich gegen den spanischen Youngster Carlos Alcaraz aber in drei Sätzen behaupten.

Auch Medvedev im Einsatz

Auch Jan-Lennard Struff steigt am heutigen Freitag in das erste ATP-Masters-1000-Event des Jahres ein. Struff eröffnet gegen Ricardas Berankis im zweiten Match nach 16 Uhr auf Court 4. Und mit Yannick Hanfmann stehtauch noch ein dritter deutscher Starter auf dem Spielplan. Hanfmann darf sich nach seinem Erfolg gegen Steve Johnson nun an Karen Khachanov versuchen. Im dritten Match auf Court 2.

Neben den Deutschen wird auch Turnierfavorit Daniil Medvedev erstmals in die Bütt gehen. Der Russe trifft auf Yen-Hsn Lu.

Hier der Spielplan für Miami am Freitag

