ATP-Masters Miami: Dimitrov schlägt Cerundolo im Viertelfinal-Thriller

In einem knapp dreistündigen Thriller besiegte Vorjahresfinalist Grigor Dimitrov aus Bulgarien im Viertelfinale des ATP-Masters-Events in Miami nach Abwehr eines Matchballs den Argentinier Francisco Cerundolo und ist nach der Verschiebung der Begegnung Djokovic-Korda der bislang einzige Halbfinalist des 2025er-Turniers.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.03.2025, 07:11 Uhr

© Getty Images Nach Abwehr eines Matchballs kämpfte sich Grigor Dimitrov ins Halbfinale des Masters-Events in Miami.

Eigentlich konnte Grigor Dimitrov beruhigt in seine Viertelfinal-Begegnung beim ATP-Masters-Turnier in Miami gegen Francisco Cerundolo gehen, schließlich konnte der Bulgare 2023 im Londoner Queen‘s-Club das bislang einzige Aufeinandertreffen für sich entscheiden.

Jedoch erwischten beide Spieler bei eigenem Aufschlag einen Kaltstart. Erst musste der 33-jährige Dimitrov sein Service ohne Punktgewinn abgeben, anschließend erspielte er sich selbst insgesamt fünf Break-Möglichkeiten, wovon er die letzte für sich zum Ausgleich nutzen konnte. Nachdem beide Spieler ihren Rhythmus gefunden hatten, schlug das Drama-Drehbuch gegen Satzende erstmals zu. Beim Stand von 5:4 konnte Dimitrov bei Aufschlag seines Gegners fünf Satzbälle nicht nutzen, ehe die Entscheidung im Tiebreak fiel. Auch dort ließ der bulgarische Davis-Cup-Spieler noch einmal zwei laufende Chancen liegen, die letzte davon mit einem einfachen Volley, ehe der Satzgewinn an den 26-jährigen Cerundolo mit dessen erster Möglichkeit ging.

Dennoch rappelte sich der Vorjahresfinalist sofort wieder auf, agierte wesentlich aggressiver von der Grundlinie und schnappte sich gleich im ersten Spiel des zweiten Akts das Service seines Gegners. In der Folge zeigten beide Protagonisten souveräne Aufschlagspiele, ohne irgendwelche Break-Möglichkeiten zuzulassen. Mit einem zu-Null-Spiel besiegelte Dimitrov den verdienten Satzausgleich.

Nach einer schnellen 3:0-Führung des an Positon 23 geführten Cerundolo im Entscheidungssatz sah es beinahe nach einer Vorentscheidung aus. Dennoch kämpfte sich Dimitrov mit seinem variablen Spiel noch einmal zurück und schaffte den direkten Ausgleich. Als der Weltranglisten-15. beim Stand von 5:6 zum Erreichen des Tiebreaks servierte, erspielte sich Cerundolo einen Matchball, den er aber mit einem leichtfertig verschlagenen Rückhand-Return ausließ. In der Kurz-Entscheidung setzte der an Nr. 14 gesetzte Dimitrov im ersten gespielten Ballwechsel mit einem spektakulären Vorhand-Passierschlag nach einem Überkopfball seines Gegners ein deutliches Zeichen und baute zur 3:0-Führung aus. Diesen Vorsprung ließ sich der neunfache ATP-Titelträger nicht mehr nehmen und besiegelte nach langer Rallye den 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3)-Erfolg nach 2:48 Stunden.

Djokovic gegen Korda verlegt

Mit seinem 150. Matcherfolg auf Masters-Ebene sichert sich Dimitrov bereits den Verbleib in den Top 20 der Weltrangliste. Mit wem es der Weltranglisten-15. im Halbfinale zu tun bekommt, entscheidet sich erst heute Nacht. Die eigentlich gestern angesetzte Begegnung zwischen dem Serben Novak Djokovic und Sebastian Korda aus den USA wurde um einen Tag nach hinten verschoben, da ein Match-Beginn in Miami nach 23 Uhr Ortszeit unzulässig ist.

