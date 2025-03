ATP Masters Miami: Dimitrov kommt mit Sorgen - und besten Erinnerungen

Im vergangenen Jahr hat Grigor Dimitrov beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami das Endspiel erreicht. Davon ist bei der nun kommenden Ausgabe nicht auszugehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.03.2025, 11:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Im vergangenen Jahr hatte Grigor Dimitrov ziemlich gute Laune

Grigor Dimitrov hat in diesem Jahr fünf Turniere Betritten. Bei dreien davon ist in den offiziellen Statistik der ATP ein „RET“ vermerkt. Das heißt: Auf sportlichem Weg ist Dimitrov nur zweimal aus einem Event ausgeschieden: In der ersten Runde von Doha gegen Jiri Lehecka und in Indian Wells gegen Carlos Alcaraz.

Apropos: Alcaraz war einer von zwei absoluten Topspielern, die der bulgarische Routinier vor knapp zwölf Monaten auf dem Weg ins Endspiel von Miami aus dem Weg geräumt hat. Der andere war im Halbfinale Alexander Zverev. Im Finale war gegen Jannik Sinner dann kein Kraut gewachsen. Das ist in jüngerer Vergangenheit aber auch anderen so ergangen, als letztem Sascha Zverev in Melbourne. Danach einigte sich Sinner mit der WADA ja auf eine Auszeit, die erst vor dem Heimturnier in Rom endet.

Dimitrov gewinnt gegen Alcaraz nur zwei Games

Die 1.000 Zähler von 2024 sind für Sinner damit futsch, was der Branchenprimus noch verschmerzen kann. Grigor Dimitrov werden angesichts seiner ziemlich erfolgreichen Karriere wegen des partiellen Wegfalls von 600 Punkten zwar keine grauen Haare wachsen. Aber unerfreuliche Auswirkungen auf die Weltrangliste hätte ein frühes Ausscheiden auf dem Areal des oder im Hard Rock Stadium schon.

Für die Fans ebenso. Denn gerade im Match gegen Gael Monfils in Indian Wells, das Dimitrov hauchzart gewann, war wie immer zu beobachten, wie außergewöhnlich, ja, schön das Tennis des 33-Jährigen ist. Dass das Tempo von Alcaraz, gegen den Dimitrov nur zwei Spiele gewann, ab und zu zu hoch ist, tut der Freude an der Ästhetik von Dimitrov keinen Abbruch. Zu hoffen ist lediglich eines: dass in Miami, wenn es schon nicht mit dem Turniersieg klappen sollte, das Aus auf sportliche Art und Weise erfolgt. Und nicht durch ein „RETIRED“.