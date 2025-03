Indian Wells: Carlos Alcaraz schlägt Dimitrov glatt

Carlos Alcaraz hat beim Masters-Turnier in Indian Wells ohne Probleme das Viertelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2025, 06:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz bleibt in Indian Wells der Mann, den es zu schlagen gilt: Der spanische Weltranglisten-Dritte gewann seine Achtelfinalpartie gegen Grigor Dimitrov glatt mit 6:1, 6:1 und steht in der Runde der letzten Acht.

Es sei sehr tricky, gegen Dimitrov zu spielen, lobte Alcaraz anschließend, der könne mit dem Ball schließlich alles anfangen. Diesmal allerdings stand der Bulgare klar auf verlorenem Posten. Bei windigen Bedingungen spielte nur Alcaraz, zweifacher Sieger in der kalifornischen Wüste. “Ich sage immer: In diesen Bedingungen muss man durchkommen, irgendwie”, so Alcaraz.

Alcaraz steht nun bei 15 Siegen am Stück in Indian Wells, 2023 und 2024 hatte er hier gewonnen.

Nächster Gegner: Francisco Cerundolo, der gegen Alex de MInaur mit 7:5, 6:3 gewann.

Ebenfalls weiter: Jack Draper, der mit 7:5, 6:4 gegen den Weltranglisten-Vierten Taylor Fritz siegte und vor allem beim Aufschlag stark ablieferte.

Draper trifft nun auf Ben Shelton.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells