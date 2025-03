ATP Masters Miami: Djokovic meistert auch zweite Pflichtaufgabe

Novak Djokovic ist mit einem 6:1 und 7:6 (1) gegen Camilo Ugo Carabelli ins Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.03.2025, 23:21 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Sonntag in Miami

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Während viele der übrigen Favoriten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami schon die Segel streichen mussten, ist Novak Djokovic letztlich ohne Probleme in das Achtelfinale eingezogen. Der serbische Großmeister, der in miami seinen siebenten Titel vor Ort und 100. überhaupt anpeilt, gewann gegen Ugo Camilo Carabelli mit 6.1 und 7:6 (1). Der Argentinier war als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht. Der Sieg von Djokovic geriet also ebenso zur Pflichtaufgabe wie jener zum Auftakt gegen Rinky Hijikata.

Nächster Gegner von Djokovic wird Lorenzo Musetti sein. Der Italiener besiegte Félix Auger-Aliassime mit 4:6, 6:2 und 6.3. Gegen den Italiener hat Djokovic sieben von acht Matches gewonnen, vier alleine in der vergangenen Saison. Unter anderem im Halbfinale bei Olympia in Roland-Garros.

Korda schlägt Tsitsipas

Ebenfalls schon in der Runde der letzten 16 steht Sebastian Korda, der vor den Augen seines Vaters Petr gegen Stefanos Tsitsipas mit 7:6 (4) und 6.3 gewinnen konnte. Korda spielt im Achtelfinale entweder gegen Jaume Munar oder Gael Monfils.

Und auch Vorjahresfinalist Grigor Dimitrov darf sich weiter Hoffnungen auf einen ganz tiefen Run machen. Dimitrov besiegte Karen Khachanov mit 6:7 (4), 6:4 und 7:5. Nächster Gegner des Bulgaren ist entweder Alcaraz-Bezwinger David Goffin oder der Spanier Brandon Nakashima aus den USA.

Hier das Einzel-Tableau in Miami