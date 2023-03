ATP Masters Miami: Dominic Thiem eröffnet gegen Sonego, Alexander Zverev mit guter Auslosung

Dominic Thiem bekommt es beim ATP-Masters-1000-Event von Miami zum Auftakt mit dem Italiener Lorenzo Sonego zu tun. Alexander Zverev hingegen hat eine durchaus gute Auslosung erwischt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.03.2023, 19:18 Uhr

Dominic Thiem eröffnet in Miami gegen Lorenzo Sonego

Auch beim ATP-Masters-1000-Event von Miami hat Dominic Thiem, der sich im Jahr 2023 bisweilen in einer veritablen Formkrise befindet, eine durchaus machbare Aufgabe zum Auftakt erwischt. Für den Niederösterreicher geht es in Runde eins gegen den Italiener Lorenzo Sonego. In der zweiten Runde würde mit Dan Evans ein gesetzter Spieler warten.

Dominic Thiem ist im selben Ast wie Frances Tiafoe (möglicher Drittrundengegner) und Felix Auger-Aliassime (möglicher Achtelfinalgegner) zu finden. Das planmäßige Viertelfinale in dieser Sektion des Draws würden Stefanos Tsitsipas und Felix Auger-Aliassime bestreiten. Auch Daniil Medvedev und Hubert Hurkacz hat das Draw auf die untere Hälfte das Tableaus geführt: Zudem dürfen sich Cameron Norrie und Matteo Berrettini auf der unteren Hälfte versuchen.

Carlos Alcaraz topgesetzt

Alexander Zverev hat es in Miami indes durchaus gut erwischt: Der gebürtige Hamburger ist in Runde eins mit einem Freilos ausgestattet, in der zweiten Runde wartet der Sieger des Duells zwischen Taro Daniel und Arthur Rinderknech. Möglicher Drittrundengegner ist Roberto Bautista Agut. Im Achtelfinale könnte mit Casper Ruud die Nummer drei des Turniers warten. Potenzieller Viertelfinalgegner im Falle eines Weiterkommens wären Jannik Sinner oder Andrey Rublev.

Im obersten Viertel trohnt die frischgebackene Nummer eins Carlos Alcaraz. Der Spanier könnte in Runde drei auf Andy Murray, der gegen Dusan Lajovic eröffnet, treffen. Möglicher Viertelfinalgegner Alcaraz ist indes der Däne Holger Rune. Auch Denis Shapovalov, Tommy Paul und Taylor Fritz wurden aufs oberste Viertel gelost.

