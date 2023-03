ATP Masters Miami: Dominic Thiem und Lorenzo Sonego - Bislang nur Heimspiele

Zwei Mal haben sich Dominic Thiem und Lorenzo Sonego bislang auf der ATP-Tour getroffen. Auf Sand. In Runde eins des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami gibt es nun die erste Begegnung auf Hartplatz (ab 0 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Ticker).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.03.2023, 09:01 Uhr

© GEPA Pictures 2019 in Kitzbühel ist es für Dominic Thiem nicht nur gegen Lorenzo Sonego ausgezeichnet gelaufen

Zwei Parallelen gibt es zwischen den Matches, die Dominic Thiem und Lorenzo Sonego bislang gegeneinander ausgetragen haben: Beide haben auf Sand stattgefunden. Und bei beiden durfte sich ein Spieler als Lokalmatador anfeuern lassen - theoretisch. Denn während Thiem 2019 auf ein volles Kitzbüheler Stadion bei den Generali open bauen durfte, litt der Heimvorteil Sonegos knapp zwei Jahre in Rom später noch stark unter den Corona-Maßnahmen.

Was den Italiener nicht davon abgehalten hat, sich für die Niederlage im Schatten des Kitzbüheler Horns zu revanchieren. Dazu muss man zwei Dinge anmerken: Das Turnier im Foro Italico steht in der Favoritenliste von Dominic Thiem nicht besonders weit oben, irgendwas war fast immer, dass dem Österreicher die Spiellaune verdorben hat. Und 2021 war Thiem schon in einer ziemlich bescheidenen Stimmung nach Rom gekommen. Nicht mehr mit dem Feuer, das ihn zwei Jahre zuvor noch ausgezeichnet hatte (zugegeben: nicht in Rom. Dort unterlag Thiem in jenem Jahr auf dem Pietrangeli Fernando Verdasco).

Thiem lässt in Indian Wells Chance liegen

Aktuell scheint Dominic Thiem wieder auf der Suche nach eben diesem Feuer zu sein. Ein Auftaktsieg gegen Adrian Mannarino in Indian Wells hätte dabei sicherlich geholfen. Und es ist ja nicht so, als wären die Chancen dazu nicht vorhanden gewesen. Aber Thiem ließ Mannarino von der Schaufel, verpasste damit ein Treffen mit dem ebenfalls stark formsuchenden Lorenzo Musetti und damit eine mögliche dritte Runde im Tennis Paradise.

Sonego andererseits hat in dieser Saison auch noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt. In Doha gab er den Sieg gegen Andy Murray großzügig aus der Hand, in Dubai reichte es immerhin zu einem Viertelfinale, das der Italiener gegen Alexander Zverev aber verlor.

Einen Favoriten auszumachen ist also eher schwierig, auch wenn Sonego als Nummer 59 aktuell weit vor Thiem (106) klassiert ist. Aber wie so oft könnte alleine Lorenzo Sonego den Ausgang des Matches bestimmen: Der 27-jährige Turnier ist bekannt dafür, dass er stets in höchstem Tempo spielt. das kann oft gut, manchmal aber eben auch kapital daneben gehen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami