ATP Masters Miami: Grigor Dimitrov und der lange Weg zurück in die Top Ten

Nach seinem Finaleinzug in Miami wird Grigor Dimitrov in der kommenden Woche in die Top Ten der Weltrangliste zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.03.2024, 11:49 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov steht im Finale von Miami

Es ist noch gar nicht allzu lange her, da war in den Top Ten der ATP-Weltrangliste plötzlich kein Spieler mit einer einhändiger Rückhand zu finden. Grigor Dimitrov hat die Ehre dieser aussterbenden Spezies nun wiederhergestellt: Nach seinem Finaleinzug beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami zählt der 32-Jährige ab Montag wieder zu den zehn besten Spielern der Welt.

Dimitrov wird diese Ehre damit zum ersten Mal seit November 2018 zuteil. Seither verbrachte der Bulgare 260 Wochen außerhalb der Top Ten - nur zwei Spieler hatten noch länger auf eine Rückkehr in diese illustre Runde warten müssen. "Ich kämpfe meine eigenen Kämpfe. Ich laufe mein eigenes Rennen", meinte Dimitrov nach seinem Halbfinalerfolg gegen Alexander Zverev.

"Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen"

"Ich denke, all das kommt durch die Arbeit, die wir als Team geleistet haben. Ich befinde mich auf einem ganz anderen Weg in meinem Leben, in meiner Karriere. Es steckt eine Menge Arbeit dahinter", führte Dimitrov aus. "Ich habe weiter daran geglaubt, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe weiter an mich geglaubt ... Das ist nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen."

Aktuell scheint Dimitrov das beste Tennis seiner Karriere zu spielen. Im Miami-Halbfinale gegen Zverev stellte der ATP-Finals-Sieger von 2017 nach der Galavorstellung gegen Carlos Alcaraz auch seine kämpferischen Qualitäten unter Beweis und siegte letztlich mit 6:4, 6:7 (4) und 6:4.

Dimitrov im Finale gegen Sinner

"Es war ein harter Kampf auf beiden Seiten", analysierte Dimitrov. "Er hat ständig Druck auf mich ausgeübt." Der 32-Jährige hielt jedoch dagegen und durfte gegen Zverev erstmals nach zuvor sieben Niederlagen in Folge wieder jubeln. "Ich denke, am Ende habe ich mit etwas mehr Autorität gespielt."

Im Finale am Sonntag trifft Dimitrov auf Australian-Open-Sieger Jannik Sinner, der seine beeindruckende Form mit einem 6:1 und 6:2-Halbfinalerfolg gegen Daniil Medvedev untermauerte. Im Head to Head liegt der Südtiroler mit 2:1 voran, das bislang letzte Duell der beiden entschied Sinner vor einem Jahr in Miami mit 6:4, 3:6 und 6:2 für sich.

