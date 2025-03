ATP Masters Miami: Halbfinale! Mensik stoppt Zverev-Bezwinger Fils

Jakub Mensik ist in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami eingezogen. Der 19-jährige Tscheche besiegte Arthur Fils mit 7:6 (5) und 6:2.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.03.2025, 19:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jakub Mensik steht in Miami im Halbfinale

Jakub Mensik steht erstmals im Halbfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers. Der Tscheche besiegte Arthur Fils nach einem knappen ersten Satz mit 7:6 (5) und 6:2 noch relativ sicher und meldete Ansprüche auf den ganz großen Coup im Hard Rock Stadium an. Fils hatte in der Runde davor in drei Sätzen gegen Alexander Zverev gewonnen. Mensik dagegen kam kampflos weiter - Landsmann Tomas Machac konnte zur Achtelfinalpartie nicht antreten.

In der Vorschlussrunde bekommt es Mensik, der in Runde zwei mit Jack Draper den Champion von Indian Wells besiegen konnte, entweder mit Lokalmatador Taylor Fritz oder Matteo Berrettini zu tun. Die beiden bestreiten am Donnerstag die Night Session in Miami.

Dimitrov wartet auf Djokovic oder Korda

Gegen Fils gewann Mensik mit jenen Waffen, die auch den Franzosen auszeichnen: eine m mächtigen Aufschlag und einer ebenso mächtigen Vorhand. Der erste Satz hätte auch in Richtung des Zverev-Bezwingers laufen können - denn Fils führte im Tiebreak schon mit einem Mini-Break.

In der unteren Hälfte steht mit Grigor Dimitrov erst ein Halbfinalist fest. Der Bulgare hatte sich schon gestern in einem Thriller gegen Francisco Cerundolo durchgesetzt. Der Gegner von Dimitrov wird zwischen Novak Djokovic und Sebastian Korda ermittelt.

Hier das Einzel-Tableau in Miami