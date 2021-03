ATP Masters Miami: Jan-Lennard Struff ausgeschieden, Isner schlägt Auger-Aliassime

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters-1000-Event von Miami an Roberto Bautista Agut gescheitert. Unterdessen hat John Isner etwas überraschend gegen Felix Auger-Aliassime gewonnen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.03.2021, 19:18 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Jan-Lennard Struff ist in Miami an Roberto Bautista-Agut gescheitert

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters-1000-Event von Miami in der dritten Runde gescheitert. Der Warsteiner unterlag am Sonntagabend europäischer Zeit dem Spanier Roberto Bautista Agut in drei Sätzen. Dabei war Struff so gut in das Duell mit dem Weltranglistenzwölften gestartet. Der 30-Jährige schaffte in Durchgang eins das entscheidende Break und ging mit 6:4 mit 1:0-Sätze in Führung.

In Durchgang zwei war es dann der Spanier, der erstmals bei Aufschlag seines Kontrahenten gefährlich werden sollte und sich so den Breakvorteil sichern konnte. Der 32-Jährige nutzte dies eiskalt aus und schaffte mit 6:3 den Satzausgleich. Im dritten Entscheidungsdurchgang war es dann eine Matchdemonstration von Roberto Bautista Agut, der erst kürzlich Dominic Thiem besiegen konnte. Mit 6:2 schaffte der Spanier den Einzug ins Achtelfinale.

Bautista Agut nun gegen Isner

Etwas überraschend kam unterdessen, dass sich Felix Auger-Aliassime bereits aus dem Turnier verabschieden musste. Der Kanadier bekam es in der Runde der letzten 32 mit dem Miami-Sieger von 2018, dem US-Amerikaner John Isner zu tun. Gegen den Aufschlaghünen waren es wenig überraschend zwei Tiebreaks, welche die Entscheidung bringen mussten. In beiden bewies Isner den längeren Atem und löste mit 7:6 (5) und 7:6 (5) sein Achtelfinalticket. Der Amerikaner ist der nächste Gegner von Roberto Bautista Agut.

Später am Sonntag werden unter anderem Daniil Medvedev und Jannik Sinner ihre Drittrundenmatches bestreiten. Der Russe trifft auf den Australier Alexei Popyrin, Sinner bekommt es mit Karen Khachanov zu tun (Hier könnt ihr das Match im Matchtracker mitverfolgen!)

Hier geht´s zum Draw von Miami!