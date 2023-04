ATP Masters Miami: Jannik Sinner - "Hab mich etwas krank gefühlt"

Jannik Sinner hat sich im Endspiel von Miami zum wiederholten Male gegen Daniil Medvedev geschlagen geben müssen. Im Finale hatte der Südtiroler auch mit körperlichen Probleme zu kämpfen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.04.2023, 10:54 Uhr

Jannik Sinner konnte im Endspiel von Miami nicht ans Limit gehen

Jannik Sinner wird diese Bilanz wohl zu denken geben. Sechs Niederlagen in sechs Aufeinandertreffen - Daniil Medvedev ist für den jungen Südtiroler genau das, was man einen Angstgegner nennt. Zumal der Russe den 21-Jährigen zuletzt gleich zwei Mal am Stück in Endspielen stoppte. In Miami etwa auf dem Weg zu dessen erstem Triumph auf ATP-Masters-1000-Niveau.

Nun schien Sinner, der im Halbfinale einen epischen Fight gegen Carlos Alcaraz für sich entscheiden konnte, auch körperlich nicht bei 100% zu sein. Insbesondere ab Ende des ersten Satzes waren die Bewegungen nicht mehr so flüssig beim Südtiroler, wie man es noch von den bisherigen Matches im Hard Rock Stadium gewohnt war. Der Grund dafür: Sinner ging angeschlagen ins Finale.

Sinner angeschlagen

"Es war ein positiver Monat für mich, obwohl ich natürlich enttäuscht mit der heutigen Niederlage bin", sagte Sinner im Anschluss an Niedelage Nummer sechs gegen Medvedev. "Ich bin nicht gut aufgewacht, ich habe mich ein bisschen krank gefühlt, aber ich habe versucht, auf den Platz zu gehen und mir ein Chance zu geben. Heute war nicht mein Tag."

Jetzt gelte es, aus der Niederlage die richtigen Schlüsse zu ziehen - und sich bestmöglich auf die Sandplatzsaison vorzubereiten. "Ich denke, dass ich auf Hartplätzen besser bin, ehrlich gesagt", erklärte Sinner. Schließlich habe er von klein auf auf diesem Untergrund gespielt, trainiert. "In den vergangenen Jahren habe ich auch auf Sand gut gespielt, aber ich denke, dass mein Spiel besser auf Hardcourt ist", sagte der Italiener.

Der sich indes völlig bewusst ist, dass er mit Daniil Medvedev über einen Angstgegner verfügt. "Auch heute hatte ich das Gefühl, dass die Möglichkeiten vorhanden sind, das ist positiv. Jeder Spieler hat ein oder zwei Gegner, mit denen er sich nicht wohlfühlt. Ich muss mich noch verbessern, um ihn zu schlagen", erklärte Sinner.