ATP Masters Miami: Jannik Sinner vs Nick Kyrgios im Livestream, Liveticker und TV

Jannik Sinner (ATP-Nr. 11) trifft im Achtelfinale der Miami Open auf Nick Kyrgios (ATP-Nr. 102). Das Match gibt's live im TV und Livestream auf Sky sowie im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.03.2022, 19:14 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner, Nick Kyrgios

Nun also endlich: Sinner und Kyrgios hätten schon in Indian Wells aufeinandertreffen sollen, dort aber musste der junge Italiener zurückkziehen. Nun also in Miami. Und dort ist es eigentlich ein Wunder: Sinner musste mächtig kämpfen, gleich in zwei Matches hatte er Matchbälle abzuwehren - im letzten Spiel gegen Pablo Carreno Busta gleich fünf Stück!

Und Nick Kyrgios? Ist für seine Verhältnisse fast zu gut durchs Turnier gekommen. Anrey Rublev verpasste er ein 6:3, 6:0, auch Fabio Fognini hatte im Anschluss nicht viel zu melden.

Ach ja: Und Sinner ist einer, vor dem sogar der unberechenbare Australier ordentlichen Respekt hat. "Er ist einer meiner Lieblingsspieler von den Jungen. Er hat ordentlich Dampf auf beiden Seiten, ist sehr selbstbewusst, hat ein starkes Spiel. Ich denke, Sinner wird in diesem Sport einige besondere Dinge erreichen", erklärte Kyrgios zuletzt.

Kyrgios und Sinner spielen erstmals auf der Tour gegeneinander.

Wann kommt Sinner gegen Kyrgios?

Das Achtelfinalmatch der Miami Open zwischen Jannik Sinner und Nick Kyrgios ist als zweites Spiel nach 17 Uhr MESZ angesetzt, zuvor bespielen sich Casper Ruud und Cameron Norrie.

