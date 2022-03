Miami Open: Alexander Zverev problemlos weiter, Sinner wehrt 5 Matchbälle ab

Alexander Zverev (ATP-Nr. 4) hat ohne größere Probleme das Achtelfinale bei den Miami Open erreicht. Deutlich mehr zu arbeiten hatte Jannik Sinner.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 11:01 Uhr

© Getty IMages Alexander Zverev

Zverev gewann entspannt mit 6:2, 6:2 gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald.

Der Hamburger hatte im Laufe des Matches kaum Probleme, erspielte sich in jedem der sechs Aufschlagspiele seines Gegners Breakchancen und nutzte vier davon; er selbst musste eine Breakchance von McDonald abwehren.

"Ich bin einfach froh, meinen Rhythmus ein bisschen zu finden", zeigte sich Zverev im Anschluss erleichtert. Entscheidend gegen McDonald sei es, lang zu spielen, weil der sonst ans Netz aufrücke, erzählte Zverev weiterhin. "Das muss man ihm also wegnehmen. Und das hat gut geklappt."

Zum Auftakt hatte Zverev gegen Borna Coric gewonnen, dort allerdings drei Sätze gebraucht.

Zverev trifft nun auf Thanasi Kokkinakis, der beim 7:6 (5), 4:6, 7:6 (5) gegen Denis Kudla deutlich mehr zu arbeiten hatte.

Kokkinakis war zuletzt von langen Verletzungsproblemen zurückgekommen und hatte in Adelaide recht überraschend seinen ersten ATP-Turniersieg gefeiert.

Jannik Sinner kämpft sich zu Duell gegen Kyrgios

Weiter hart zu kämpfen in Miami hat Jannik Sinner: Nach seinen drei abgewehrten Matchbällen in seinem Auftaktmatch gegen Emil Ruusuvuori hatte der Italiener nun ganze fünf Matchbälle gegen sich, im Spiel gegen Pablo Carreno Busta - am Ende siegte er dennoch mit 5:7, 7:5, 7:5.

Den ersten Matchball gegen sich musste Sinner beim 4:5 im zweiten Durchgang bei eigenem Aufschlag abwehren, danach gelangen ihm elf Punkte am Stück zum Satzausgleich. Im dritten Durchgang lag er schon mit 2:4 zurück, schaffte das Rebreak zum 4:5 und musste bei eigenem Aufschlag erneut vier Chancen von Carreno Busta zum Sieg entschärfen. Danach gelang ihm das matchentscheidende Break.

Die Belohnung: ein Achtelfinal-Matchup gegen Nick Kyrgios, der sich bislang mit entspannten Siegen gegen Andrey Rublev und Fabio Fognini von seiner besten Seite präsentiert hat.

Hier das Einzel-Tableau in Miami