Miami Open: "Erster wichtiger Schritt" - Alexander Zverev mit Auftaktsieg bei Testphase mit Sergi Bruguera

Alexander Zverev (ATP-Nr. 5) hat sich am Freitag bei den Miami Open durchgekämpft. Ein wichtiger Sieg, befand er.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.03.2022, 16:44 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Zverev feierte seinen ersten Sieg auf der Tour nach seiner Disqualifikation in Acapulco - beim Turnier in Mexiko war er nach seinem Ausraster in der Doppelkonkurrenz aus dem Einzel-Draw genommen worden.

Beim anschließenden Davis Cup überzeugte Zverev, in Indian Wells aber ersuchte ihn ein frühes Aus gegen Tommy Paul. Auch der Jahresauftakt bei den Australian Open war nicht nach Wunsch verlaufen, mit einem Achtelfinal-Aus nach schwacher Leistung. Im Anschluss folgte immerhin der Finaleinzug in Montpellier.

In Miami nun aber die Hoffnung, auch bei einem großen Turnier wieder etwas zu reißen. Gegen Coric tat sich Zverev teils schwer, 6:4, 3:6 und 6:3 hieß es am Ende, er trifft nun auf Mackenzie McDonald, der doch etwas überraschend gegen Grigor Dimitrov gewonnen hatte.

"Das war ein erster guter Schritt", erklärte Zverev nach seinem Sieg, den er gebraucht habe, speziell auch "so eine Art von Sieg". Er habe aggressiv gespielt, wollte das Match nicht so abgeben wie zuletzt.

Zverev aktuell mit Sergi Bruguera in Testphase

Helfen soll aktuell auch Sergi Bruguera. Der Spanier, zweifacher French-Open-Champ, wurde in Miami an der Seite von Zverev gesichtet, gesprochen wird von einer Probezeit.

Zverev war zuletzt ohne externen Coach unterwegs, das Training hatte größtenteils Bruder Mischa übernommen, nachdem Papa Alexander Zverev Sr. zuletzt abwesend war.

Mit Brugueras Landsmännern hatte es Zverev schon einige Male probiert. Eine Zusammenarbeit mit Juan Carlos Ferrero scheiterte angeblich an mangelndem Respekt und Zverevs Unpünktlichkeit, wie Ferrero verlauten ließ. Ein recht erfolgreicher Abschnitt mit David Ferrer daran, dass dieser offenbar nicht so viel reisen wollte, wie er nach einigen Wochen feststellte, "nicht der richtige Zeitpunkt" sei es gewesen, auch aus familiären Gründen.

Und Ivan Lendl, kein Spanier, aber immerhin auch ein Könner, habe mehr über seinen Hund und sein Golfspiel gesprochen als übers Tennis, wie Zverev nach der Trennung der Öffentlichkeit erklärt hatte.