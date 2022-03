ATP Masters Miami: Koepfer scheitert in Runde eins

Dominik Koepfer ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami schon in Runde eins gescheitert. Der deutsche Davis-Cup-Spieler konnte einen Break-Führung gegen Mackenzie McDonald im dritten Satz nicht ins Ziel bringen und verlor mit 7:6 (8), 4:6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2022, 22:12 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer konnte in Miami sene Chancen nicht nutzen

Kein guter Auftakt für die deutschen Männer beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami: Dominik Koepfer schien gegen Mackenzie McDonald schon auf der Siegerstraße zu sein, führte nach einem frühen Break im dritten Satz - und miusste sich am Ende dennoch mit 7:6 (8), 4:6 und 4:6 geschlegen geben. Wie hart umkämpft diese Partie war, zeigt alleine der Umstand, dass Koepfer im ersten Satz gleich sechs Matchbälle benötigte, um im Tiebreak erfolgreich zu bleiben.

Damit ist einer von fünf Deutschen schon am Mittwoch gescheitert. Später am Tag hat Oscar Otte noch die Möglichkeit, es besser zu machen. Otte trifft auf den US-amerikanischen Qualifikanten Mitchell Krueger. Erst morgen werden Jan-Lennard Struff gegen Pedro Martinez und Daniel Altmaier gegen John Jeffrey Wolff in das Geschehen eingreifen.

Alexander Zverev hat als Nummer zwei des Turniers zu Beginn ein Freilos ausgefasst. Zverev startet entweder gegen Fernando Verdasco oder Borna Coric.

