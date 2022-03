ATP Masters Miami: Kyrgios und Kokkinakis im Gleichschritt weiter, auch Otte gewinnt

Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis, die bei den Australian Open 2022 überraschend den Titel im Doppel geholt hatten, sind beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami sicher in die zweite Runde eingezogen. Oscar Otte hat dies ebenfalls geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2022, 08:28 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios ist gerade gut drauf

Lange ist es ja nicht mehr hin bis zum nächsten großen Urlaubsblock von Nick Kyrgios. Da macht der Australier halt einfach das Beste aus seinen Auftritten in Miami und danach noch in Houston. Danach verweigert sich Kyrgios der europäischen Asche, will erst wieder in Stuttgart und HalleWestfalen auf Rasen in das Geschehen eingreifen. Schade eigentlich. Denn nach seinen inspirierenden Auftritten in Indian Wells mit der knappen Viertelfinal-Niederlage gegen Rafael Nadal, legte Kyrgios nun auch in Miami gut los. Und schlug den immer gefährlichen Adrian Mannarino mit 7:6 (3) und 6:3. Die nächste Aufgabe könnte ganz nach dem Geschmack von Kyrgios werden: es wartet nämlich Andrey Rublev. Und in der Außenseiter-Rolle fühlt sich Nick Kyrgios immer wohl.

Doppel-Partner Thanasi Kokkinakis ist ebenfalls erfolgreich gestartet - wie Kyrgios auch gegen einen Franzosen. Kokkinakis, der sich über die Qualifikation in das Hauptfeld kämpfen musste, gewann gegen Richard Gasquet sicher mit 6:4 und 6:2 und spilt in Runde zwei gegen Diego Schwartzman. Im Doppel bekommen es Kokkinakis/Kyrgios übrigens mit Santiago Gonzalez und Andres Molteni zu tun.

Aus deutscher Sicht gab es mit dem 6:3 und 6:4 von Oscar Otte gegen den US-amerikanischen Qualfikanten Mitchell Krueger eine Erfolgsmeldung. Otte darf nun gegen Gael Monfils ran. Ausgeschieden war bereits davor Dominik Koepfer, der gegen Mackenzie McDonald viele Chancen ungenutzt ließ. Heute steigen Daniel Altmaier gegen John Jeffrey Wolf und Jan-Lennard Struff gegen Pedro Martinez in das Wettkampf-Geschehen in Miami ein. Der Auftakt-Gegner von Alexander Zverev, der wie alle Gesetzten mit einem Freilos gestartet war, steht mittlerweile auch fest: Zverev spielt gegen Rückkehrer Borna Coric, der gegen Fernando Verdasco gewann.

