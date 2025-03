ATP Masters Miami: Kyrgios - von der Klägerbank ins Hard Rock Stadium

Heute beginnen die Matches des Hauptfelds beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami. Mit immerhin ein paar Entertainern.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.03.2025, 08:18 Uhr

© Getty Images Wird das Handgelenk von Nick Kyrgios diesmal halten?

Nick Kyrgios wird in der Anklageschrift der PTPA gegen die ATP, die ITF, die ITIA und die WTA ja als einer der Ankläger geführt, der Australier könnte da sogar der prominenteste Name sein, der sich in den Dienst der erstaunlichen Sache gestellt hat. Aber gut: Kyrgios hat mit der ATP ja schon so manchen Strauß ausgefochten, ist außerdem nicht gut auf die Dopingwächter zu sprechen, da ist sein „Engagement“ keine Überraschung. Zumal Kyrgios ja auch der neue beste Freund von PTPA-Gründer Novak Djokovic ist.

So nebenbei firmiert er aber auch noch als Tennisprofi. Und als solcher versucht sich Kyrgios tatsächlich heute wieder einmal, so sehr das Handgelenk auch schmerzt. Die Bühne dafür wird denkbar groß sein - die Veranstalter haben das Match gegen Lokalmatador Mackenzie McDonald im Hard Rock Stadium angesetzt.

Kyrgios folgt auf Monfils

Kyrgios und McDonald werden dort die dritte Partie des Tages bestreiten, damit Gael Monfils und Fabian Marozsan nachfolgen. Ob da die Tribünen schon voll sind? Vielleicht ja doch: Wer schon auf der Anlage war, der weiß, dass es eigentlich nur im Stadion selbst die Chance gibt, ein bisschen Schatten in der Hitze von Miami zu genießen.

Und sonst so? Unter der prallen Sonne dürfen sich gleich um 16 Uhr MEZ Alexander Bublik und Sebastian Baez besaßen. Bublik kommt ja direkt vom Challenger in Phoenix. Dort hat der Kasache, wie Kyrgios und Monfils an guten Tagen ein Entertainer, nach längerer Zeit mal wieder ein paar Matches gewonnen, musste sich im Endspiel aber dem brasilianischen Youngster Joao Fonseca geschlagen geben.

Die gesetzten Spieler können aber noch ein wenig durchatmen. Zunächst werden nämlich erst einmal die Gegner von Zverev, Alcaraz und Co. bestimmt.

Hier das Einzel-Tableau in Miami