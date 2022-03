ATP Masters Miami live: Alexander Zverev vs. Borna Coric im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in seinem ersten Match beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami auf Borna Coric. Die Partie gibt es ab ca. 18:20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2022, 12:28 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft heute auf Borna Coric

Fünf Mal sind sich Zverev und Coriv bislang gegenüber gestanden, der Kroate hat mit drei Siegen die Nase leicht vorne. Das letzte Aufeinandertreffen gab es bei den US Open 2020. Damals gewann Zverev in vier Sätzen - und erreichte in weiterer Folge das bislang einzige Grand-Slam-Finale seiner Karriere.

In der ersten Runde konnte Coric, der erst in Indian Wells nach einer langen Verletzungspause zurückgekehrt war, Fernando verdasco in zwei Sätzen besiegen. Alexander Zverev hatte wie alle Gesetzten zum Auftakt ein Freilos.

Zverev vs. Coric - hier gibt es einen Livestream

