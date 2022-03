ATP Masters Miami live: Alexander Zverev vs. Mackenzie McDonald im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in Runde drei des ATP-Masters-1000-Events von Miami auf Mackenzie McDonald. Das Match geht in der Nacht auf Montag über die Bühne und wird gegen 3:00 Uhr MEZ seinen Start finden. Das Spiel könnt ihr live im TV und Stream auf Sky und bei uns im Liveticker mitverfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.03.2022, 19:26 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

Alexander Zverev trifft in Miami auf Mackenzie McDonald

Alexander Zverev hat mit viel Mühe ein neuerlich frühes Aus beim ATP-Masters-1000-Event von Miami zu verhindern gewusst. Der Deutsche hatte mit Rückkehrer Borna Coric seine liebe Not, siegte schließlich jedoch in drei Sätzen. In Runde drei trifft der gebürtige Hamburger nun auf den US-Amerikaner Mackenzie McDonald.

Gegen McDonald geht Zverev freilich als großer Favorit ins Rennen. In der Weltrangliste liegt der 24-Jährige exakt 50 Plätze vor seinem Dritt-Runden-Gegner, zudem gingen auch die bisherigen beiden Aufeinandertreffen jeweils in zwei Sätzen an Zverev.

Zverev vs. McDonald - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Alexander Zverev und Mackenzie McDonald wird in der Nacht auf Montag gegen 3:00 Uhr MEZ über die Bühne gehen. Das Match wird live im TV und Stream bei Sky angeboten, hier gibt es den Liveticker zur Partie.

Hier geht´s zum Draw von Miami!