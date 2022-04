ATP Masters Miami live: Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Casper Ruud bestreiten das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami. Das Match gibt es ab 19 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.04.2022, 14:21 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft im Finale auf Casper Ruud

Sowohl für Carlos Alcaraz als auch für Casper Ruud steht in Miami am Sonntag das erste ATP-Masters-1000-Endspiel der Karriere auf dem Programm. Favorit ist im Vorfeld der Partie keiner auszumachen, das bislang einzige Duell der beiden entschied Alcaraz vor einem Jahr in Marbella in zwei Sätzen für sich.

Alcaraz vs. Ruud - Hier gibt es einen Livestream

