ATP Masters Miami live: Novak Djokovic vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Lorenzo Musetti treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab ca 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 16:07 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft auf Lorenzo Musetti

Auf der Jagd nach seinem 100. Titel geht es für Novak Djokovic im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Miami gegen Lorenzo Musetti. Bislang zeigte der 24-fache Grand-Slam-Sieger aus Serbien in Florida solide Leistungen, gegen Rinky Hijikata und Camilo Ugo Carabelli gewann Djokovic in zwei Sätzen.

Am Dienstag wartet auf den langjährigen Weltranglistenersten nun die erste große Herausforderung. Der direkte Vergleich mit Musetti spricht klar für Djokovic: Sieben der bisherigen acht Duelle gingen an den 37-jährigen Ausnahmekönner. Seinen bislang einzigen Sieg feierte Musetti 2023 auf Sand in Monte-Carlo.

Djokovic vs. Musetti - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Lorenzo Musetti gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das Einzel-Tableau in Miami