ATP Masters Miami: Medvedev nach Sieg gegen Brooksby im Viertelfinale

Daniiel Medvedev steht nach einem 7:5 und 6:1-Erfolg über Jenson Brooksby im Viertelfinale vom 1000er Turnier in Miami.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 29.03.2022, 21:42 Uhr

Sah sich im Achtelfinale Jenson Brooksby gegenüber: Daniil Medvedev

Am Anfang sah es gar nicht gut aus für die aktuelle Nummer zwei der Welt. Der Start gehörte eindeutig dem 21-jährigen US-Amerikaner, der im ersten Satz schnell mit 3:1 in Führung ging. Und im Hinterkopf hatte man ja noch, dass er zuvor Nikoloz Basilashvili und Roberto Bautista-Agut aus dem Turnier genommen hatte. Er hatte also die Chance, den guten Lauf in Miami fortzusetzen und mit dem Gewinn des erstes Satzes hätte er vielleicht auch etwas mehr dran geglaubt. Doch Medvedev fand immer besser in die Partie – und konnte nach einem 3:5 sogar noch den Tie-Break umgehen: 7:5.

Der psychologische Vorteil war also auf der Seite des Australian Open Finalists. Und der nutzte diesen voll aus. Während Brooksby nicht an seine anfängliche Leistung anknüpfen konnte, fand Medvedev immer mehr in die Spur. Viel war für den Überaschungsmann von Indian Wells dann nicht mehr drin. Nach einer Stunde und 18 Minuten war das Match durch – Daniiel Medvedev steht im Viertelfinale von Miami.

Noch ein Sieg bis zur Nummer 1

Medvedev wird im Viertelfinale entweder auf Lloyd Harris oder auf Hubert Hurkacz treffen. Sollte Medvedev bis ins Halbfinale vordringen, würde er sich die Weltranglistenposition eins zurückholen – die hatte er zwischenzeitlich wieder an Novak Djokovic abgeben müssen.

