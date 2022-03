ATP Masters Miami: Medvedev verliert gegen Hurkacz, Djokovic bleibt Nummer eins

Daniil Medvedev ist im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami an Hubert Hurkacz gescheitert. Damit wird der Russe ab dem kommenden Montag nicht wieder die Spitze der ATP-Weltrangliste von Novak Djokovic übernehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2022, 21:17 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev in Miami

Das Match begann denkbar schlecht für Medvedev, der gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben musste. Hurkacz hatt beim Stand von 4:1 Möglichkeiten, noch ein Break nachzulegen. Das gelang dem Titelverteidiger allerdings nicht - und Medvedev schaffte im zehnten Spiel tatsächlich noch den Ausgleich. Der erste Durchgang wurde im Tiebreak entschieden - und da hatte Hurkacz mit 9:7 die Nase vorne.

Im zweiten Akt setzte wieder Hurkacz das erste Ausrufezeichen - indem er sich in einem wahren Marathonspiel das Breakzum 3:2 holte. Nach dem siebten Spiel musste der Physio auf den Court, das Match konnte nach einer kurzen Pause fortgesetzt werden. Aber Medvedev sollte kein Spiel mehr gewinnen. nach einer Spielzeit von 2:04 Stunden zog Hurkacz in das Halbfinale ein.

Djokovic bleibt an der Weltspitze

Mit seinem zweiten Erfolg im vierten Vergleich mit Medvedev (den ersten gab es im verganenen Jahr in Wimbledon) stellte Hurkacz sicher, dass Novak Djokovic auch ab dem kommenden Montag die Nummer eins in der ATP-Weltrangliste bleiben wird. Daniil Medvedev hätte für einen Wechsel an der Spitze in Miami die Vorschlussrunde erreichen müssen.

Im letzten Viertelfinale des Tages stehen sich in der Night Session (ab 1 Uhr live im TV und Livestream bei Sky) Carlos Alcaraz und Miomir Kecmanovic gegenüber. Ein Halbfinale steht beim zweiten 1000er-Event des Jahres ja schon fest: Dort trifft Überraschungsmann Francisco Cerundolo auf Casper Ruud. Der Norweger hatte im Viertelfinale Alexander Zverev in drei Sätzen besiegt.

