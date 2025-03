ATP Masters Miami: Novak Djokovic vs. Rinky Hijikata im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft bei seinem Auftaktmatch des ATP-Masters Turnier in Miami auf den ungesetzten Rinky Hijikata aus Australien. Das Match gibt es ab ca. 19:20 Uhr live im TV und Livestream auf Sky und im Liveticker bei uns!

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 21.03.2025, 16:36 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft in seinem heutigen Auftaktmatch auf Rinky Hijikata

Der an vier gesetzte Djokovic gilt gegen Hijikata (Rang 86) natürlich als Favorit der Partie. Allerdings lief es für den serbischen Ausnahmespieler nach der verletzungsbedingten Aufgabe bei den Australian Open nicht mehr wie gewünscht. Ein Erstrunden-Aus, wie in Indian Wells vor einer guten Woche, soll auf jeden Fall vermieden werden.

Im direkten Vergleich führt der Serbe mit 1:0. Erst Anfang des Jahres besiegte Djokovic den Australier zum Auftakt in Brisbane mit 6:3 und 6:3.

Zum Auftakt des Turniers setzte sich Hijikata bereits am Mittwoch in drei Sätzen gegen Hamad Mededovic durch. Djokovic genoss Rast. Der Gewinner der heutigen Partie trifft in Runde drei entweder auf Alex Michelsen oder Camilo Ugo Carabelli.

Wo wird Novak Djokovic gegen Rinky Hijikata gezeigt?

Das Erstundenspiel bei den Miami Open ist für ca. 19.20 Uhr angesetzt. Sky überträgt im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch!