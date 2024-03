ATP-Masters Miami: Sinner winkt Platz 2 im Ranking

Nach dem überraschenden Viertelfinal-Aus des Top-Favoriten Carlos Alcaraz, der von einem glänzend aufgelegten Grigor Dimitrov entzaubert wurde, könnte Jannik Sinner beim Turnier in Miami erstmalig auf Platz 2 in der Weltrangliste vorstoßen – Voraussetzung ist allerdings der Turniersieg.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 29.03.2024, 09:20 Uhr

© Getty Images Im Falle des Turniersiegs im Miami würde Jannik Sinner erstmals auf Platz 2 in der Weltrangliste klettern.

Auch wenn der Angriff des Spaniers Carlos Alcaraz auf das Sunshine-Double, und somit das Traum-Halbfinale mit den Top-4-gesetzten Spielern von Grigor Dimitrov aus Bulgarien gesprengt wurde, kann Turnierdirektor James Blake bei den Miami Open mit dem Setzungslisten-konformen Halbfinale zwischen Jannik Sinner (Nr. 2) und Daniil Medvedev (Nr. 3) einen wahren Blockbuster präsentieren. Dabei wird „Meddy“ alles daransetzen, sich für die Niederlage im Finale der Australian Open zu revanchieren, als der Russe dem 22-jährigen nach einer 2:0-Satzführung noch den Titel überlassen musste.

Mit dem Erfolg im Melbourne-Park schaffte Sinner den vierten Triumph in Folge gegen den 28-jährigen Medvedev und konnte damit im direkten Vergleich verkürzen. Die ersten sechs Duelle gingen allesamt an den Moskauer. Der letzte Sieg Medvedevs fand pikanterweise vor Jahresfrist beim Masters-Event in Florida statt, wo sich die beiden heute Abend ab 20 Uhr gegenüberstehen werden.

Aber selbst mit dem Finaleinzug wäre der erstmalige Sprung von Sinner auf Platz 2 im ATP-Ranking noch nicht vollbracht. Laut Setzliste würde im Endspiel Alexander Zverev warten, der sich in Miami bislang glänzend präsentierte und noch ohne Satzverlust ist. Dass der Hamburger jederzeit die Mittel dazu hat, Sinner zu besiegen, unterstreicht die 4:1-Bilanz, in welcher der Olympiasieger die letzten vier Partien für sich entscheiden konnte. Gegen Dimitrov hat Sinner immerhin zwei Siege aus drei Partien vorzuweisen. Aber sollte der auf Position 11 geführte Bulgare nach dem topgesetzten Alcaraz mit Zverev auch die Nr. 4 des Turniers eliminieren, dürfte sich das Endspiel keinesfalls zu einem Selbstläufer für den Australian-Open-Champion entwickeln.

Auf Platz 1 im Ranking wird nach dem Turnier trotz seines Start-Verzichts auch weiterhin der Serbe Novak Djokovic stehen, der im Falle des Triumphs von Sinner immer noch mehr als 1000 Punkte Vorsprung auf den italienischen Davis-Cup-Sieger haben wird.

Hier das Einzel-Tableau in Miami