ATP Masters Miami: Stefanos Tsitsipas souverän weiter, Lorenzo Musetti schlägt Benoit Paire

Stefanos Tsitsipas ist äußerst souverän ins ATP-Masters-1000-Event von Miami gestartet. Auch Lorenzo Musetti und Kei Nishikori sind eine Runde weiter.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 20:05 Uhr

Stefanos Tsitsipas ist erfolgreich ins ATP-Masters-1000-Event von Miami gestartet

Viel hatte Damir Dzumhur Stefanos Tsitsipas an diesem Samstagnachmittag nicht entgegenzusetzen. Der Bosnier musste recht chancenlos mitansehen, wie der Mitfavorit auf den Titel in äußerst souveräner Manier seinen Platz in der Runde der letzten 32 klarmachte. Mit 6:1 und 6:4 überrollte der Grieche Dzumhur und trifft nun auf Kei Nishikori, welcher für seinen Einzug in Runde zwei weitaus härter arbeiten musste.

Wie schon vor wenigen Tagen traf der Japaner auch in den USA auf den Slowenen Aljaz Bedene. Während der ehemalige Top-5-Spieler in Dubai noch in zwei Sätzen die Oberhand behalten hatte, musste der 31-Jährige in Miami für seinen Sieg weitaus härter arbeiten. Nachdem Nishikori Durchgang eins mit 8:6 in der Kurzentscheidung gewonnen hatte, musste der Routinier mit 5:7 den Satzausgleich hinnehmen. In Durchgang drei behielt der Japaner schließlich mit 6:4 die Oberhand. Gegen Tsitsipas geht Nishikori indes mit positivem Head-to-Head ins Rennen, das einzige bisherige Duell ging 2018 in Tokio an den 31-Jährigen.

Musetti unterstreicht Topform

Ebenfalls in der Runde der letzten 32 steht ein junger Mann aus Italien, der zuletzt in Acapulco mächtig von sich Reden machte: Lorenzo Musetti. Der 19-Jährige unterstreicht auch in Miami bislang seinen blendende Verfassung und steht nach Siegen gegen Michael Mmoh und nun auch gegen Benoit Paire in der dritten Runde. In dieser trifft Musetti nun auf den Sieger des Aufeinandertreffens zwischen Marin Cilic und Cristian Garin.

Hier geht´s zum Draw von Miami!