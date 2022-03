ATP Masters Miami: Struff gibt in Runde eins auf, auch Altmaier raus

Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier kamen beim ATP-Masters-1000-Turnier nicht über die erste Runde hinaus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.03.2022, 20:20 Uhr

© Getty Images Struff plagten Probleme am Fuß

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters.1000-Turnier in Miami bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 31 Jahre alte Warsteiner lag gegen den Spanier Pedro Martinez mit 3:6, 0:2 zurück, ehe er wegen einer Fußverletzung aufgab. Bereits in der ersten Satzpause hatte Struff sich eine medizinische Auszeit genommen. Struffs einziger Sieg 2022 datiert vom 4. Januar.

Für Daniel Altmaier (Kempen) lief es nicht besser. Der 23-Jährige musste nach einem 4:6, 4:6 gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Jeffrey John Wolf ebenfalls in der ersten Runde die Segel streichen.

