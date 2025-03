ATP Masters Miami: Viertelfinale! Dimitrov schlägt Nakashima - und den Regen

Vorjahres-Finalist Grigor Dimitrov steht nach einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Brandon Nakashima auch 2025 schon wieder im Viertelfinale.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.03.2025, 19:32 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov in Miami

Grigor Dimitrov hat seine frühe Startzeit am Dienstag in Miami gut genutzt. Der Bulgare, der vor knapp zwölf Monaten erst im Endspiel Jannik Sinner unterlegen war, gewann gegen Brandon Nakashima mit 6:4 und 7:5 und zog in die Runde der letzten acht ein. Dort geht es gegen den Sieger der Partie zwischen Francisco Cerundolo und Casper Ruud.

Diese Partie startete ein wenig später - und musste im zweiten Satz bei klarer Führung des Argentiniers unterbrochen werden.

Ebenfalls kurz vor dem Ende ist das Match zwischen Gael Monfils und Sebastian Korda unterbrochen worden. Der US-Amerikaner führt da mit einem Break im dritten Satz.

Kampflos kam Jakub Mensik ins Viertelfinale. Denn sein tschechischer Landsmann Tomas Machac konnte zum Duell am Dienstag nicht antretem.

