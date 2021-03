ATP Masters Miami: Zverev fliegt raus, Medvedev souverän weiter

Alexander Zverev ist in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami ausgeschieden. Der Deutsche unterlag Emil Ruusuvuori mit 6:1, 3:6 und 1:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 00:03 Uhr

Erstaunlich, wie sich Alexander Zverev in den ersten beiden Sätzen seines ersten Einzel-Auftritts beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gegen Emil Ruusuvuori präsentiert hat. Weniger in spielerischer Hinsicht (im ersten Durchgang gut, im zweiten nicht mehr), sondern vielmehr aufgrund des massiven Tapeverbandes, den der Deutsche am rechten Schlagarm zu Markte trug. Am Tag zuvor, beim Doppel-Einsatz mit Tim Pütz, war davon noch nichst zu sehen. Und auch den linken Oberschenkel und die linke Schulter hatte Zverev getapet.

Letzteres sollte das gesamte Match über so bleiben, die Tapes am Schlagarm legte Zverev nach dem Satzausgleich Ruusuvuoris ab.

Zu Beginn des Matches sah nichts danach aus, als ob der Sieger in dieser Partie nicht Alexander Zverev heißen könnte. Der Favorit schlug gut auf, holte sich gleich einmal die ersten beiden Service-Games des 21-jährigen Finnen. 6:1 nach 37 Minuten, alles nach Plan. Mit Anfang des zweiten Aktes begann Ruusuvuori aber offensiver zu spielen, veränderte seine Position beim Return. Zverevs Aufschlag ließ nach, insgesamt gab es in diesem Satz fünf Breaks. Eines mehr für Ruusuvuori, der mit dem 6:3 ausglich.

Zverev hilft mit Doppelfehler mit

In der Entscheidung wirkte Ruusuvuori, der in Runde eins gegen Carlos Alcaraz ebenfalls über die volle Distanz gehen musste, frischer als sein deutscher Gegner. Der Doppelfehler, der dem Außenseiter das Doppel-Break zum 5:1 bescherte, besiegelte schließlich das Schicksal von Zverev. Nach 2:04 Stunden war der größte Erfolg auf der ATP-Tour für Ruusuvuori, der in Runde drei gegen Mikael Ymer spielt, perfekt.

Keine Probleme hatte Turnierfavorit Daniil Medvedev. Der Russe benötigte gerade mal 56 Minuten, um gegen Yen-Hsun Lu mit 6:2 und 6:2 zu gewinnen. Medvedev trifft nun auf den Australier Alexei Popyrin, der sich gegen Reilly Opelka überraschend deutlich mit 6:4 und 6:2 durchsetzen konnte. Ebenfalls weiter ist Karen Khachanov, der gegen Yannick Hanfmann keine Probleme hatte.

