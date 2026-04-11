ATP Masters Monte-Carlo: Wie zuletzt Federer, Nadal und Djokovic - Alcaraz, Sinner und Zverev sorgen für besonderen Halbfinaltag

Wenn am heutigen Samstag beim ATP-Masters-1000-Event in Monte-Carlo die Halbfinals gespielt werden, erleben die Zuschauer im Fürstentum einen ganz besonderen Tag. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Alexander Zverev sei Dank.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 12:37 Uhr

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© Getty Images In Monte-Carlo steht am heutigen Samstag ein ganz besonderer Halbfinaltag an.

Halbfinaltag in Monte-Carlo. Jannik Sinner und Alexander Zverev werden heute um ca. 13:30 Uhr die Runde der letzten vier Spieler an der französischen Südküste eröffnen. Anschließend trifft Carlos Alcaraz auf Valentin Vacherot, der sein zweites Halbfinale auf Masters-Level spielt.

Damit treffen beim ersten Sandplatzevent des Jahres auf Masters-Ebene mit Sinner und Zverev zwei der besten drei Spieler direkt aufeinander. Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz ist zudem ebenfalls vertreten in der Runde der letzten vier Spieler. Genau hier liegt die Besonderheit, zumindest für das Turnier in Monte-Carlo.

Denn dass sich in Monte-Carlo die besten drei Tennisspieler der Welt über den Weg laufen, ist an sich schon keine Selbstverständlichkeit. Das Masters-Event in Südfrankreich gehört nicht zu den verpflichtenden Mastersturnieren auf der Tour. Bedeutet, dass durch ein Fehlen nicht wertvolle Punkte im Ranking ausbleiben, die nicht mit einem anderen Turnier ausgeglichen werden können.

Letzte Halbfinal-Top3 in Monte-Carlo: Federer, Nadal und Djokovic

Es ist daher nicht unüblich, dass einige Topstars in der Vergangenheit den Sandplatzauftakt ausgelassen haben. Beispielweise ließ Roger Federer den Auftritt im Monte-Carlo Country Club gerne mal sausen. Der Schweizer war jedoch im Jahr 2008 Teil des letzten Halbfinals im Fürstentum, in dem die aktuellen Top drei der Weltrangliste gemeinsam aufschlugen. Die anderen beiden Namen liegen auf der Hand, natürlich waren es Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Es steht also bereits vor dem ersten Ballwechsel am heutigen Samstag fest, dass dieser Halbfinaltag ein ganz besonderer sein wird. Dass zudem auch noch neben Jannik Sinner, Alexander Zverev und Carlos Alcaraz mit Valentin Vacherot ein echter Monegasse die drei aktuell besten Spieler des Planeten herausfordert, ist das sonnige I-Tüpfelchen auf diesem hochklassigen Tennistag in Monte-Carlo.

2008 sicherte sich übrigens mit Rafael Nadal der zu diesem Zeitpunkt Weltranglistenzweite den Titel. Im Endspiel gelang ein 7:5 und 7:5 gegen den damaligen Weltranglistenersten Roger Federer. Jannik Sinner dürfte diese Statistik als amtierender Zweiter im Ranking ganz besonders gefallen.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo