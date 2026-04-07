ATP Masters Monte-Carlo: Alcaraz und Sinner back-to-back an einem Dienstag? Aber ja!

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo steigen heute sowohl Jannik Sinner wie auch Carlos Alcaraz ins Einzel-Geschehen ein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.04.2026, 22:54 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner gestern beim Training in Monte-Carlo

Es gibt viele Gründe, das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo zu lieben. Das Ambiente ist wohl eines der schönsten auf der Tour überhaupt, der Country Club ist auf mehrere Ebenen gestaffelt, von ganz oben den Trainingscourts bis hinunter zum ikonischen Court Rainier III mit Blick aufs Meer. Für alle Tennisfans aber wohl am wichtigsten: Dass dieses Traditionsevent nicht so aufgeblasen wurde wie (fast) alle anderen 1000er (Ausnahme: Paris Indoors).

Acht Tage Spitzentennis mit Spitzenbesetzung. So sollte es sein.

Und wer für den heutigen Dienstag Tickets hat, darf sich schon als Gewinner fühlen. Denn es gibt sowohl Jannik Sinner (gegen Udo Humbert) wie auch im Anschluss Carlos Alcaraz (gegen Sebastian Baez) zu sehen. Und sollten die beiden Dominantoren des Welttennis erfolgreich in Monte-Carlo spielen, dann wird man die beiden - in welcher Abfolge auch immer - auch von Donnerstag bis Samstag hinter- und am Finalsonntag womöglich gegeneinander sehen. In Miami oder Indian Wells mit deren zerstückelten Spielplänen undenkbar.

Noch kein Treffen zwischen Sinner und Alcaraz 2026

Was ehrlicherweise auch wieder einmal angebracht wäre. Denn mit Ausnahme eines Schaukampfes auf dem Weg zu den Australian Open hat es im Jahr 2026 noch kein sportliches Treffen zwischen Alcaraz und Sinner gegeben. Das letzte, in dem es um etwas ging, fand im vergangenen Jahr bei den ATP Finals in Turin statt.

Die Ausgangslage ist für Monte-Carlo ja interessant: Sinner hat den Rückstand in den Charts so weit reduziert, dass er seinem Rivalen die Tabellenführung abluchsen könnte. Allerdings hat der Südtiroler im Fürstentum noch keine großen Erfolge gefeiert. Im vergangenen Jahr durfte Sinner aus bekannten Gründen nicht ran. Carlos Alcaraz dagegen startet mit der Gewissheit, dass er in Monte-Carlo den Titel holen kann. Und das im Finale gegen einen Italiener. Das war 2025 aber nicht Jannik Sinner, sondern Lorenzo Musetti.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo



