ATP Masters Monte-Carlo: Alexander Zverev schlägt Sebastian Ofner in zwei Sätzen

Der Hamburger Alexander Zverev holte sich in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo den Sieg gegen den Steirer Sebastian Ofner und steht im Achtelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.04.2024, 19:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev setzte sich in der zweiten Runde von Monte-Carlo gegen den Österreicher Sebastian Ofner durch

Hier der Liveticker zum Nachlesen!

Obwohl aufgrund von Regen am Vormittag erst verspätet mit dem Spielbetrieb gestartet werden konnte, war es dennoch ein kurzer Tennistag auf dem Court Rainier III. - dem Centre Court des Monte Carlo Country Clubs. Denn auch das letzte Match des Tages zwischen Alexander Zverev und Sebastian Ofner war in zwei schnellen Durchgängen erledigt. Zverev setzte sich nach 79 Minuten Spielzeit recht problemlos mit 6:3, 6:4 durch und steht damit im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers im Fürstentum Monaco.

Ofner stand bei eigenem Service von Beginn weg unter starkem Druck, musste bei seinem ersten Aufschlagspiel gleich über Einstand gehen und schloss erst mit dem dritten Spielball seine Eröffnung ab. Beim zweiten Servicegame des 27-Jährigen setzte es dann bereits das Break für Zverev. Auch im dritten Aufschlagsspiel des Steirers war der Wurm drinnen, Zverev nutzte allerdings vier weitere Breakmöglichkeiten nicht. Am Ende war Akt eins dennoch eine klare Angelegenheit für den Wahl-Monegassen.

Zverev nun gegen Tsitsipas oder Etcheverry

Im zweiten Durchgang fing sich Ofner zwei Aufschlagverluste zu 15 ein, ehe er mit einem "Ehren-Break" auf 3:5 verkürzen konnte. Zverev servierte in Folge humorlos aus. Dem Mann aus Bruck an der Mur gelang also auch im vierten Duell mit der deutschen Nummer eins kein Satzgewinn, Zverev indes steht zum siebenten Mal in Monte-Carlo in der Runde der letzten 16.

Der Olympia-Goldmedaillen-Gewinner 2021 bekommt es im Achtelfinale nun entweder mit der griechischen Nummer zwölf des Events, Stefanos Tsitsipas, oder dem Argentinier Thomas Etcheverry zu tun. Die Partie zwischen dem Südeuropäer und dem Südamerikaner wird morgen als zweite auf dem Court des Princes ausgespielt.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo.