ATP Masters Monte-Carlo: Alle Infos, Favoriten, TV, Auslosung

Ab Sonntag geht es in Monte-Carlo um den ersten ATP-Masters-1000-Titel auf Sand des Jahres. Sky überträgt alle Matches live im TV und im Livestream bei WOW. Hier gibt es alle Infos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.04.2023, 00:16 Uhr

© Getty Images Das Siegerbild in Monte-Carlo von 2022: Stefanos Tsitsipas und Alejandro Davidovich-Fokina

Wer spielt und wer fehlt in Monte-Carlo?

Zunächst zu den beiden großen Abwesenden: Weder Rekordchampion Rafael Nadal noch Carlos Alcaraz werden im Fürstentum aufschlagen. Nadal ist noch nicht wieder bereit, um in den Wettkampfzirkus einzusteigen, Alcaraz pausiert nach den anstrengenden Turnieren in den USA. Ebenfalls nicht dabei sein wird Félix Auger-Aliassime. Dafür gibt es das Comeback von Novak Djokovic, der in den USA bekanntlich nicht starten durfte.

Wer sind die Favoriten?

Da ist an erster Stelle natürlich jener Novak Djokovic zu nennen. Allerdings: In den vergangenen Jahren hat es der Serbe in Monte-Carlo eher gemütlich angehen lassen. Vielleicht also wieder Stefanos Tsitsipas? Der hat die beiden letzten Ausgaben des Turniers für sich entscheiden können. Mit Daniil Medvedev, dem Führenden in der Jahreswertung, ist dagegen eher weniger nicht zu rechnen. Dafür aber vielleicht mit Jannik Sinner. Und: Man darf gespannt sein, wie sich Alexander Zverev in seiner Wahlheimat schlägt.

Wer überträgt Monte-Carlo im TV und Livestream?

Sky überträgt ab Sonntag alle Matches aus Monte-Carlos live im TV und im Livestream bei WOW.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung für das Turnier in Monte-Carlo findet am Samstag, 08.04.2023, statt.

Hier die Sieger in Monte-Carlo seit 2010

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2022 Stefanos Tsitsipas Alejandro Davidovich-Fokina 6:3, 7:6 (3) 2021 Stefanos Tsitsipas Andrey Rublev 6:3, 6:3 2020 nicht ausgetragen 2019 Fabio Fognini Dusan Lajovic 6:3, 6:4 2018 Rafael Nadal Kei Nishikori 6:3, 6:2 2017 Rafael Nadal Albert Ramos-Vinolas 6:1, 6:3 2016 Rafael Nadal Gael Monfils 7:5, 5:7, 6:0 2015 Novak Djokovic Tomas Berdych 7:5, 4:6, 6:3 2014 Stan Wawrinka Roger Federer 4:6, 7:6 (5), 6:2 2013 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:2, 7:6 (1) 2012 Rafael Nadal Novak Djokovic 6:3, 6:1 2011 Rafael Nadal David Ferrer 6:4, 7:5 2010 Rafael Nadal Fernando Verdasco 6:0, 6:1