ATP Masters Monte Carlo: Alle Infos, Spieler, TV, Preisgeld

Ab dem kommenden Montag beginnt im Monte Carlo Country Club das traditionsreiche ATP-Masters-1000-Turnier. Hier gibt es alle Infos rund um das Traditions-Event.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2021, 14:42 Uhr

Rafael Nadal peilt in Monte Carlo seinen zwölften Triumph an

Wer ist in Monte Carlo am Start?

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic führt das Feld beim zweiten 1000er-Turnier des Jahres vor Daniil Medvedev und Rekord-Champion Rafael Nadal an. Mit Ausnahme von Dominic Thiem und Roger Federer, die ihren Einstieg in die Sandplatzsaison später vornehmen werden, ist im Fürstentum die gesamte Weltelite am Start. Gespannt darf man aus deutscher Sicht auf den Auftritt von Alexander Zverev bei dessen "Heimturnier" sein.

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky.

Wer ist der Titelverteidiger?

Bei der letzten Austragung im Jahr 2019 konnte sich Fabio Fognini den Titel sichern. Der Italiener bezwang auf dem Weg zum Sieg im Halbfinale Nadal und im Endspiel den Serben Dusan Lajovic.

Wer überträgt Monte Carlo im TV und Livestream?

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo wird ab Montag exklusiv von Sky übertragen. Den Livestream gibt es bei SkyGo bzw. bei skysport.de.

Wieviel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Insgesamt werden in Monte Carlo 2.082.960.- EUR an Preisgeld ausgespielt. Der Sieger im Einzel erhält 251.085.- EUR. Insgesamt wird in Monte Carlo ca. 60 Prozent weniger Preisgeld ausgeschüttet als 2019. Der Grund dafür: Im Fürstentum wird ohne Zuschauer gespielt.

Wie sieht die Siegerliste in Monte Carlo seit 2010 aus?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2019 Fabio Fognini Dusan Lajovic 6:3, 6:4 2018 Rafael Nadal Kei Nishikori 6:3, 6:2 2017 Rafael Nadal Abert Ramos-Vinolas 6:1, 6:3 2016 Rafael Nadal Gael Monfils 7:5, 5:7, 6:0 2015 Novak Djokovic Tomas Berdych 7:5, 4:6, 6:3 2014 Stan Wawrinka Roger Federer 4:6, 7:6 (5), 6:2 2013 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:2, 7:6 (1) 2012 Rafael Nadal Novak Djokovic 6:3, 6:1 2011 Rafael Nadal David Ferrer 6:4, 7:5 2010 Rafael Nadal Fernando Verdasco 6:1, 6:0