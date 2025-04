ATP-Masters Monte-Carlo: Arneodo liefert im Doppel den Heimsieg

Nach der dramatischen Finalniederlage im Endspiel vor zwei Jahren hat Romain Arneodo das Heimpublikum beim ATP-Masters-Turnier in Monte Carlo diesmal an der Seite des Franzosen Manuel Guinard mit dem Doppel-Titel beschenkt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 13.04.2025, 17:26 Uhr

© Getty Images Für Romain Arneodo (r.) ging in Monte Carlo an der Seite von Manuel Guinard (l.) ein Lebenstraum in Erfüllung.

Eigentlich war die Finalteilnahme des monegassischen Doppel-Spielers Romain Arneodo beim ATP-Masters-Turnier in Monte-Carlo 2023 als Wildcard-Starter an der Seite des Österreichers Sam Weissborn schon als kleines Wunder zu bezeichnen. Und als dieses Endspiel auf dramatische Art und Weise mit 12:14 im entscheidenden Match-Tiebreak verloren ging, war von einer wohl einmaligen Chance auf die ganz große Sensation eines monegassischen Heimsiegs die Rede.

Und so nahm Arneodo als Nr. 83 der Welt in diesem Jahr, ebenfalls per Wildcard, einen erneuten Anlauf an der Seite des Franzosen Manuel Guinard. Nach erfolgreichem Auftakt gegen das an Nr. 5 gesetzte Duo Granollers/Zeballos mit 10:8 im Match-Tiebreak profitierten sie vom Rückzug der Einzel-Spezialisten Draper/Machac. Auch gegen das Generationen-Doppel Bopanna/Shelton triumphierten sie mit 10:7 in der ultimativen Entscheidung, ehe der Zweisatz-Erfolg gegen die an Position 2 geführten Heliovara/Patten folgte.

Somit im Endspiel die erneute Chance für den 32-jährigen Arneodo, auf heimischem Boden in Monte-Carlo Geschichte zu schreiben. Nach desaströsem Start, der sich im 1:6-Satzverlust widerspiegelte, konnte sich das monegassisch/französische Duo steigern und war in den entscheidenden Momenten zur Stelle. Unter tosendem Jubel des Heimpublikums siegten Arneodo/Guinard nach 86 Minuten mit 1:6, 7:6 (8), 10:8. Für Arneodo war es nach seinem 250er-Erfolg im mexikanischen Los Cabos 2019 der zweite Titelgewinn auf der ATP-Tour. Nie dürften die traditionell herzlichen Worte des Fürsten von Monaco bei der Siegerehrung im Monte Carlo Country Club: “I'm glad, it's you” ernster gemeint gewesen sein.