ATP Masters Monte-Carlo: Carlos Alcaraz muss rausziehen!

Carlos Alcaraz wird nicht am ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo teilnehmen. Der Spanier laboriert an einer Ellbogenverletzung.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.04.2024, 16:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz wird in Monte-Carlo 2024 auch fehlen

Die Trainingsbilder aus Monte-Carlo während er letzten Tage haben schon nichts Gutes verheißen: Da sah man Carlos Alcaraz immer wieder beim Vorhand-Slice. Einem Schlag, den Alcaraz vielleicht aus der Not heraus spielt. Aber sicher nicht mehrere Male hintereinander so wie in den Übungseinheiten. Und am heutgen Dienstag wurde es also Gewissheit: Der Weltranglisten-Dritte wird 2024 beim Klassiker im Fürstentum fehlen.

Profiteur des Rückzugs ist Lorenzo Sonego, der als Lucky Loser direkt in die zweite Runde einzieht und dort morgen auf Félix Auger-Aliassime treffen wird.

Damit bleibt es dabei, dass Carlos Alcaraz in Monte-Carlo exakt ein Match bestritten hat: 2022 verlor er nach einem Freilos gegen Sebastian Korda in drei Sätzen. Im vergangenen Jahr war Alcaraz dann ebenfalls abwesend.

Wann es zur Rückkehr auf die Tour kommt, ist offen. Ebenso wie bei Rafael Nadal, der zwar für Monte-Carlo absagen musste, der aber wohl heute nach Barcelona gereist ist, um dort zu testen, ob er fit genug für einen Start beim 500er in der kommenden Woche ist.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo