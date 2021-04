ATP Masters Monte Carlo: Dan Evans und Casper Ruud überraschen im Viertelfinale

Dan Evans und Casper Ruud stehen beim ATP-Masters-1000-Turnier von Monte Carlo im Halbfinale. Beide konnten in ihrer jeweiligen Viertelfinalbegegnung einen Überraschungserfolg einfahren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.04.2021, 17:25 Uhr

© Getty Images Dan Evans schlug auch David Goffin

Das Match nach einer großen Sensation ist im Sport bekanntermaßen immer das schwierigste: Umso höher ist die Leistung von Dan Evans, der nach seinem Achtelfinalerfolg über den Branchenprimus Novak Djokovic in der Runde der letzten Acht auch den Weltranglisten-15. David Goffin ausschaltete, einzuschätzen.

Dabei gab der Brite im ersten Satz mit vier Spielverlusten in Folge sogar eine 5:3-Führung her, nachhaltig zu stören schien ihn der Satzverlust allerdings nicht. Denn auch dank zahlreicher Netzvorstöße drehte der 30-Jährige die Partie und verwertete nach fast 2:45 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum 5:7, 6:3 und 6:4-Erfolg. Im Halbfinale trifft Evans auf Stefanos Tsitsipas.

Unmittelbar nach der Begegnung zwischen Evans und Goffin gab es auf dem Court Rainier III eine weitere, wenn auch nicht ganz so große Überraschung: Casper Ruud schaltete Titelverteidiger Fabio Fognini durch einen letztlich klaren 6:4 und 6:3-Erfolg aus.

Somit steht der Norweger nach dem Vorjahresevent in Rom zum zweiten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers. In diesem bekommt er es mit Rafael Nadal oder Andrey Rublev zu tun.

