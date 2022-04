ATP Masters Monte-Carlo: Davidovich Fokina erster Finalist

Alejandro Davidovich Fokina ist als erster Spieler in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo eingezogen. Der Spanier besiegte Grigor Dimitrov mit 6:4, 6:7 (3) und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2022, 16:36 Uhr

© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina in Monte-Carlo

Diesmal ist das T-Shirt sauber geblieben bei Alejandro Davidovich Fokina, der bei seinem Erfolg gegen Novak Djokovic in Runde zwei noch einen Hecht nach dem anderen auf den Court Rainier III in Monte-Carlo hingelegt hatte. Denn Grigor Dimitrov war zunächst nur ganz kurz in der Lage, seinen Gegner auch wirklich zu gefährden: Zu Beginn des zweiten Satzes führte Dimitrov mit einem Break, gab dieses allerdings bei erster Gelegenheit wieder zurück.

Davidovich Fokina ergriff die Chance beim Schopf, leistete sich einfach weniger Fehler als Dimitrov, und schlug beim Stand von 5:4 zum erstmaligen Einzug in das Endspiel eines ATP-Turniers ein. Und dabeizitterte Davidovich Fokina am Ende noch gehörig die Hand: Er eröffnete Dimitrov mit drei Fehlern ebenso viele Möglichkeiten auf das Re-Break. Der ATP-Weltmeister von 2017 griff mit Freude zu. Und glich mit einem souverän geführten Tiebreak aus. Auch in die Entscheidung startete Dimitriv besser, hätte beinahe das Doppel-Break geschafft. Nach einer Spielzeit 2:43 saß aber der zweite Matchball des Spaniers.

Im morgigen Endspiel wird Davidovich Fokina in jedem Fall als Außenseiter starten. Gegen Alexander Zverev bringt er eine 0:3-Bilanz mit, gegen Stefanos Tsitsipas hat der 22-Jährige die beiden bisherigen Matches ebenfalls verloren.

