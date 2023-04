ATP Masters Monte-Carlo: Deutsch-österreichisches Duell im Doppel-Halbfinale

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo kommt es zu einem deutsch-österreichischen Halbfinale: Tim Pütz und Kevin Krawietz treffen auf Sam Weissborn und seinen monegassischen Partner Roman Arneodo.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 15:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Sam Weissborn steht in Monte-Carlo im Halbfinale

Ihre Wildcard haben Tristan-Samuel Weissborn und Roman Arneodo zwar schon mit dem Auftakterfolg gegen Alexander Zverev und Marcelo Melo gerechtfertigt. Aber warum aufhören, wenn es grad so gut läuft? Und also haben der österreichische Linkshänder und sein monegassischer Partner nach Rajeev Ram und Joe Salisbury nund auch im Viertelfinale zugeschlagen. Und gegen die an Position sechs gesetzten Harri Heliovaara und Lloyd Glasspool mit 6:2 und 7:6 (3) gewonnen.

Für Sam Weissborn ist der Einzug in die Vorschlussrunde eines 1000er-Events der größte Erfolg seiner Karriere. Und wird den 31-Jährigen auch wieder unter die besten 100 Spieler der welt bringen. Im Moment liegt der Österreicher auf Position 105 der Doppel-Weltrangliste.

Im Halbfinale kommt es damit zu einem Duell mit dem deutschen Davis-Cup-Doppel. Denn Tim Pütz und Kevin Krawietz hielten sich mit den regierenden Roland-Garros-Champions Marcelo Arevalo und Jean-Julien Rojer nicht lange auf, gewannen sicher mit 6:2 und 6:4.

Hier das Doppel-Tableau in Monte-Carlo