ATP Masters Monte Carlo: Djokovic droht Viertelfinalduell mit Alcaraz, Zverev mit schwerer Auslosung

Die Auslosung für das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo lässt einige spannende Matches erhoffen. Novak Djokovic könnte schon im Viertelfinale auf Carlos Alcaraz treffen. Auf Alexander Zverev wartet unterdessen ein steiniger Weg.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.04.2022, 18:35 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Alexander Zverev zählen in Monte Carlo zu den Favoriten

Novak Djokovic wird in Monte Carlo erst sein zweites Turnier in dieser Saison bestreiten. In Dubai scheiterte der Weltranglistenerste bereits im Viertelfinale, im Fürstentum soll nun der erste Titel des Jahres folgen. Nach einem Freilos trifft der Serbe in Runde zwei auf Alejandro Davidovich Fokina oder Marcos Giron, erster gesetzter Gegner könnte im Achtelfinale Roberto Bautista Agut sein.

Zu einem wahren Traumduell könnte es im Viertelfinale kommen: Djokovic droht in diesem ein Aufeinandertreffen mit dem 18-jährigen Miami-Champion Carlos Alcaraz. Der Spanier eröffnet seinerseits gegen Sebastian Korda oder Botic van de Zandschulp. Das zweite Viertel wird von Casper Ruud und Cameron Norrie angeführt.

Zverev eröffnet gegen Delbonis oder Qualifikanten

Alexander Zverev bekommt es als Nummer zwei des Turniers zunächst mit Federico Delbonis oder einem Qualifikanten zu tun. Danach wartet auf den Weltranglistendritten ein steiniger Weg: Pablo Carreno Busta, Alexander Bublik und Stan Wawrinka blühen in der dritten Runde Andrey Rublev und Jannik Sinner sind mögliche Viertelfinalgegner des Deutschen.

In der Vorschlussrunde könnte Zverev auf Stefanos Tsitsipas treffen. Der Titelverteidiger aus Griechenland könnte es bereits zum Auftakt mit Fabio Fognini zu tun bekommen. Dazu müsste dieser sein Erstrundenduell gegen Arthur Rinderknech gewinnen.

Die Auslosung im Überblick: