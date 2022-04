ATP Masters Monte-Carlo: Fognini jetzt gegen Tsitsipas, Wawrinka scheitert

Fabio Fognini, Sieger in Monte-Carlo 2019, hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Arthur Rinderknech den Einzug in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers klar gemacht. Dort trifft der Italiener auf seinen Nachfolger Stefanos Tsitsipas.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.04.2022, 16:49 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini fordert in Monte-Carlo jetzt seinen Nachfolger

Es ist zwar erst ein einziges Match gespielt, aber wenn der Eindruck des 7:5, 4:6 und 6:3 von Fabio Fognini gegen Arthur Rinderknech nicht trügt, dann ist das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo dem Italiener auch in diesem Jahr ein Anliegen. Fognini jedenfalls kämpfte sich nach zweimaligem Break-Rückstand im ersten Durchgang zurück in den Satz, ließ sich auch von einer Schwächephase im zweiten nicht aus der Ruhe bringen. Und gewann vor den Augen seines regulären Doppel-Partners Simone Bolelli schließlich in drei.

Ihr wollt das Turnier in Monte Carlo live im TV oder Stream sehen - und anschließend auch die Turniere in Barcelona, Rom und Madrid? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt all diese Turniere und noch weitere ATP-Turniere.

In Runde zwei wird der Champion von 2019 nun auf seinen Nachfolger treffen: 2020 konnte das Event aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausgetragen werden, im vergangenen Jahr schlug dann Stefanos Tsitsipas erstmals bei einem 1000er zu. Die Vorzeichen für Fognini stehen allerdings nicht günstig: Er hat alle drei bisherigen Matches gegen Tsitsipas verloren.

Wawrinka verliert gegen Bublik

Ein weiteres interessantes Match-Up machte Sebastian Korda klar. Der junge US-Amerikaner setzte sich gegen Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen durch und bekommt es in Runde zwei mit Carlos Alcaraz zu tun.

Ausgeschieden ist dagegen der Sieger von 2014: Stan wawrinka verlor in seiner zweiten Partie nach einer langen Verletzungspause gegen Alexander Bublik mit 6:3, 5:7 und 2:6.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo