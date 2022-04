ATP Masters Monte Carlo: Grigor Dimitrov ringt Hubert Hurkacz im Viertelfinale nieder

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo folgt Grigor Dimitrov nach einem Sieg über Hubert Hurkacz Alejandro Davidovich Fokina ins Halbfinale nach.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2022, 17:07 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo im Halbfinale

Das erste Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Event in Monte Carlo ist fixiert: Nachdem zu Mittag Alejandro Davidovich Fokina überraschend den US-Amerikaner Taylor Fritz aus dem Turnier nahm, steht nun Grigor Dimitrov als sein Gegner fest: Der Bulgare und Wahl-Monegasse gewann ebenfalls nach hartem Kampf und 2:27 Stunden Spielzeit mit 6:4, 3:6, 7:6 (2) gegen den Polen Hubert Hurkacz. Als nächstes steht das dritte Viertelfinale zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner auf dem Court Rainier III. auf dem Programm - bei uns im Ticker live zu verfolgen.

Zweites Semifinale für Dimitrov nach 2018

Der dritte Satz verlangte den beiden Spielern alles ab und bot dem Publikum ein feines Tennis-Spekatkel. Hurkacz schaffte im neunten Spiel das vermeintlich entscheidende Break, schlug auf den Matchgewinn auf, aber der 30-jährige Südosteuropäer steckte nicht auf und schaffte postwendend das Rebreak zum 5:5-Ausgleich. Die bald darauf folgende Kurzentscheidung war dann hingegen eine klare Sache für Dimitrov, der zum zweiten Mal nach 2018 in der Vorschlussrunde beim hochdotierten Sandplatz-Klassiker an der Cote d'Azur steht.

"Ich habe mich sehr gut vorbereitet, hart an mir gearbeitet [..] Die Sandplatzsaison ist nicht so lange und man möchte für einige wichtige Events bereit sein", meinte Dimitrov nach der Partie im On-Court-Interview. Hurkacz andererseits darf mit seinem bislang besten Abschneiden im Fürstentum Monaco durchaus zufrieden sein, in der vergangenen Saison war bereits in der zweiten Runde gegen Daniel Evans mit 4:6, 1:6 Schluss gewesen.

