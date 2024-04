ATP Masters Monte-Carlo: Jan-Lennard Struff mit Sieg über Borna Coric im Achtelfinale

Auch Jan-Lennard Struff hat mit einem Zweisatz-Erfolg über Borna Coric den Einzug ins Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo geschafft.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.04.2024, 20:33 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht, wie auch Alexander Zverev, im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo

Der Warsteiner Jan-Lennard Struff steht nach Alexander Zverev als zweiter deutscher Spieler im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo: Nur einige Minuten nachdem die deutsche Nummer eins gegen den Österreicher Sebastian Ofner in die Runde der letzten 16 eingelaufen war, hievte sich auch Deutschlands aktuell zweitbester Tennisspieler in die nächste Runde: Struff bezwang den Kroaten Borna Coric nach eienm hart umkämpften ersten Satz am Ende deutlich mit 7:6 (2), 6:1.

Leichter wird die nächste Aufgabe für den 33-Jährigen wohl eher nicht, wartet doch der Sieger aus der Begegnung Jannik Sinner gegen Sebastian Korda, die am Mittwoch als zweite Partie nach 11:00 Uhr auf dem Centre Court Rainier III. über die Bühne gehen wird. Während Struff in dieser Saison beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells seine erste Begegnung mit dem aktuell Weltranglisten-Zweiten verloren geben musste, wäre eine Auseinandersetzung mit dem US-Amerikaner eine Premiere.

