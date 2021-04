ATP Masters Monte Carlo: Jannik Sinner freut sich auf "großartigen Kampf" mit Novak Djokovic

Jannik Sinner bekommt es in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte Carlo zum ersten Mal in seiner Karriere mit Novak Djokovic zu tun. Trotz seiner Außenseiterrolle freut sich der Südtiroler auf einen "großartigen Kampf" mit dem Weltranglistenersten. (Hier könnt ihr das Match ab ca. 12:30 Uhr im Liveticker verfolgen.)

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.04.2021, 20:43 Uhr

Jannik Sinner trifft in der zweiten Runde auf Novak Djokovic

Jannik Sinner ist derzeit so etwas wie der Mann der Stunde im Tennissport. Nach einem Turniersieg zu Beginn des Jahres in Melbourne erreichte der erst 19-jährige Italiener zuletzt völlig überraschend das Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami und auch beim derzeit laufenden Event in Monte Carlo werden am Mittwoch wieder alle Augen auf den Youngster gerichtet sein.

Mitverantwortlich dafür ist allerdings auch Sinners Gegner: Denn dieser trägt den Namen Novak Djokovic, seines Zeichens immerhin 18-facher Grand-Slam-Champion und aktueller Weltranglistenerster. Angst hat der Südtiroler vor seinem nächsten Kontrahenten deshalb aber nicht. "Ich freue mich auf das Match", meinte Sinner nach seinem Auftakterfolg über Albert Ramos-Vinolas.

Sinner erwartet keine Geschenke

Er werde sehen können, an welchen Bereichen seines Spiels er noch arbeiten müsse, erklärte der Italiener. "So eine Partie kann mir viel bringen. Ich werde einfach versuchen, wie in jedem Match mit der richtigen Mentalität zu starten und dann werden wir sehen, was passiert", so Sinner.

Trotz der langen Zwangspause Djokovics, der in Monte Carlo erstmals seit den Australian Open wieder spielen wird, erwartet sich Sinner im ersten Aufeinandertreffen mit dem Branchenprimus keinerlei Geschenke: "Ich weiß, dass er Schmerzen an der Bauchmuskulatur hatte, aber ich denke, ihm geht es jetzt gut, weil er dieses Turnier spielt. Er hat offensichtlich mehr Erfahrung als ich. Ich freue mich auf einen großartigen Kampf. Ich werde versuchen, mein Tennis zu spielen."

Djokovic mit Respekt vor Sinner

Diesen Plan wird wohl auch Djokovic selbst verfolgen. Er habe seit seiner Absage für die Veranstaltung in Miami auf Sand trainiert und fühle sich gut, erklärte der 33-Jährige, der im Fürstentum seinen dritten Titel nach 2013 und 2015 anstrebt, vor Turnierbeginn.

Vor seiner Auftakthürde zeigte sich der Serbe allerdings gewarnt: "Jannik Sinner war in den vergangenen eineinhalb Jahren so konstant. Sollte er nicht der Leader sein, ist er definitiv einer der Anführer der nachkommenden Generation. Er hat alle Waffen in seinem Spiel, um ein Kandidat für die größten Titel in unserem Sport zu sein."

Hier könnt ihr das Match zwischen Djokovic und Sinner im Liveticker verfolgen

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo